Die juristische Aufarbeitung des schrecklichen Unfalls vor knapp zwei Jahren auf der B432, bei dem eine 16-jährige Schülerin starb, wird noch einen weiteren Verhandlungstag in Anspruch nehmen. Am Donnerstag soll das Urteil fallen. Der Angeklagte ergriff erstmals selbst das Wort.

Bad Segeberg. Damit hatte wohl kaum noch jemand gerechnet: Am Ende eines ungewöhnlich zähen zweiten Verhandlungstages vor dem Jugendschöffengericht kündigten die Anwälte des Angeklagten überraschend an, ihr Mandant sei nun doch in der Lage und willens, selbst das Wort zu ergreifen. Mit den Tränen kämpfend und erstmals an diesem Tag ohne Maske, gab der heute 22-Jährige mit leiser Stimme einen kurzen Einblick in sein Seelenleben.

Seit dem Tag des schrecklichen Unfalls, bei dem eine 16-jährige Gymnasiastin starb, lebe er „in einem einzigen Alptraum“. Und nicht nur er, sondern auch seine eigene Familie und die des Opfers. „Ich kann das alles gar nicht richtig in Worte fassen“, so der junge Mann. „Ich weiß, dass man das nicht wieder gutmachen kann.“ Seit damals habe auch er „jede Lebensfreude verloren“.