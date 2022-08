„Und dann sah ich nur noch ein Auto auf mich zufliegen“, schilderte der Busfahrer im Gericht in Bad Segeberg den tödlichen Unfall am 24. Oktober 2020 in Mözen. Das Auto erschlug eine 16-Jährige im Bus. Der Unfallfahrer wurde nun der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen. Das Urteil ist mild.

Mözen. Schuld am Tod der 16-jährigen Angélina hat der Angeklagte Max D. (Name geändert), entschied das Jugendschöffengericht in Bad Segeberg am Donnerstag. Sie war am 24. Oktober 2020 gestorben, als der damals 20-Jährige mit dem Wagen seiner Mutter bei Mözen gegen einen Baum fuhr und dann seitlich in die Fensterscheibe eines vorbeifahrenden Linienbusses krachte. D. hatte zuvor Alkohol getrunken. Wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung sowie Fahrerflucht wurde D. zur Zahlung von 10.000 Euro und der Ableistung von 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Auf die Verhängung einer Jugendstrafe verzichtete das Gericht.

Am dritten und letzten Verhandlungstag in Saal 4 des Amtsgerichts in Bad Segeberg kam erstmals ein Opfer des Unfalls zu Wort. Nachhaltig beeindruckt von dem Unfall ist der Fahrer des Linienbusses. Mit zittriger Stimme berichtete der Mann seine Erinnerungen an den Unfall. Es war ein normaler Arbeitstag für den 54-Jährigen. Seit mehreren Jahren fährt er die Strecke über die B432 nach Norderstedt.

Busfahrer schildert tödlichen Unfall in Mözen vor Gericht

In der Dunkelheit konnte er anhand der Lichtkegel sehen, dass das entgegenkommende Auto auf den Seitenstreifen geriet, schilderte der Busfahrer. „Ich habe erst noch gedacht, bitte lenk nicht auf meine Fahrbahn.“ Und dann habe er nur noch ein fliegendes Auto gesehen, das auf den Bus zukam. Es ging alles ganz schnell, erzählte der Zeuge. Hinter ihm krachte das Fahrzeug in den Bus, alles habe laut gescheppert. „Ich dachte, der Bus explodiert gleich.“ Er habe gebremst, im Innern sei alles dunkel und staubig gewesen. Er habe alle Leute nur noch aufgefordert, nach draußen zu gehen.

Der Unfallwagen nach der Kollision am 24. Oktober 2020. Der Fahrer verschwand damals vom Unfallort und wurde nun wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Wie viel er an dem Abend getrunken hatte, bleibt unklar. © Quelle: DPA

Dass im Bus noch die schwer verletzte Angélina saß, hatte der Zeuge gar nicht wahrgenommen. Er habe gedacht, alle seien heil herausgekommen. Dann habe er zu dem verunglückten Pkw laufen wollen, um nach dem Fahrer zu sehen. „Doch da kam mir schon eine Frau entgegen, die sagte, da ist keiner mehr.“ Die Frau habe dann auch das Mädchen im Bus gefunden. Als er den Erste-Hilfe-Koffer holen wollte, habe sie aber schon gesagt, dass dies nichts mehr helfen werde. „Sie hat zu mir gesagt: Schauen Sie nicht hin.“

Schockierender Autopsiebericht der Getöteten

Warum, das wurde deutlich, als Richter Tobias Kleimann den Sektionsbericht der Getöteten verlas. Minutenlang wurden die einzelnen Verletzungen der Jugendlichen aufgezählt. Einzelne Schnittwunden, zertrümmerte Knochen, Gehirnverletzungen. Angélina starb an einem offenen Schädelhirntrauma.

Eine Gedenkstätte an der B432 bei Mözen erinnert an die getötete 16-jährige Angélina. Die Familie hatte sich nicht am Prozess gegen den Unfallverursacher beteiligt. © Quelle: Nadine Materne

Der Angeklagte blickte während der emotionalen Zeugenaussage des Busfahrers und des Autopsieberichts nach unten, schniefte, griff immer wieder zum Taschentuch.

Staatsanwältin Lisa Gelschläger sah es am Ende einer „schwierigen Hauptverhandlung“ als erwiesen an, dass sich Max D. der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht hat. Sie hätte gern mehr Beweismittel gehabt in Bezug auf das Trinkverhalten des Angeklagten vor der Tat. D. hatte mit seiner Fußballmannschaft einen Heimsieg gefeiert, bevor er in das Auto seiner Mutter stieg.

Prozess in Bad Segeberg: Staatsanwältin kritisiert Zeugen

Leider, so Geldschläger, hätten die vor Gericht befragten Mitspieler weniger an die Aufklärung eines Unfalls gedacht, bei dem ein 16-jähriges Mädchen gestorben ist, als an eine falsch verstandene Loyalität zu einem Mitspieler. Lediglich ein Zeuge hatte am zweiten Verhandlungstag angegeben, mit dem Angeklagten zwei bis drei Bier getrunken zu haben. Alle anderen hatten die Aussage verweigert, in der Angst, sich selbst zu belasten.

Blutalkoholwerte des Angeklagten nach dem Unfall gab es nicht, er war weggelaufen und erst am Tag danach mit seinem Anwalt bei der Polizei erschienen. Laut dem Sachverständigen war D. nicht zu schnell gefahren, hatte aber zu langsam reagiert. Der Unfall hätte verhindert werden können. Ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Alkohol aber war D. nicht nachzuweisen. Deshalb verzichtete sie auf die Beantragung einer Jugendstrafe. Allerdings dürfen Fahranfänger unter 21 Jahren vor dem Autofahren gar keinen Alkohol trinken.

Geldschläger forderte deshalb eine Verwarnung mit Auflagen. Dabei folgte sie der Empfehlung der Jugendgerichtshilfe und beantragte für den Angeklagten eine Geldleistung von 10.000 Euro und ein Jahr lang gemeinnützige Arbeit am Wochenende. Außerdem soll der Führerschein weitere drei Monate eingezogen werden. Positiv bewertete die Staatsanwältin, dass der Angeklagte den Unfall aufrichtig bereut und strafrechtlich vor und nach der Tat unauffällig war.

Verteidiger fordern Freispruch für Unfallfahrer

Einen Freispruch wollten dagegen die Verteidiger von Max D., eine Verletzung der Sorgfaltspflicht sei nicht nachzuweisen. Der Fall sei eine "hochemotionale Kiste", schilderte Anwalt Hont Hetény. Durch das mediale Interesse sei sein Mandant genug gestraft. Insbesondere durch die verbreitete Annahme, D. sei betrunken gewesen. So war es auch angeklagt. Dies sei nach Aktenlage aber nicht nachweisbar gewesen. Lediglich ein Zeuge habe im Prozess "quer geschossen" und davon gesprochen, dass D. ein paar Bier getrunken hatte. Auch die verzögerte Reaktionszeit beim Unfall sei kein Beweis für starken Alkoholkonsum, dies sei "menschliches Versagen" gewesen.

Eine Verwarnung mit Geldauflage an einen Opferschutzverein halte er auch vertretbar, so Hetény. Probleme sehe er im Vorschlag von Sozialstunden, dies könne auf dem Dorf zu einem Spießrutenlauf werden.

Richard Rudolph, der zweite Verteidiger von D., ergänzte zum Abschluss noch: „Es ist wichtig zu sagen, dass das Opfer Angélina ist.“ Der Angeklagte sei aber nicht „besoffen“ gewesen und es gelte die Unschuldsvermutung, solange nichts anderes bewiesen sei.

Unter Tränen brachte der Angeklagte ein paar letzte Worte zum Abschluss der Hauptverhandlung heraus. „Es tut mir unfassbar leid“, sagte der 22-Jährige. Ihm fehlten die Worte. „Ich werde nie darüber hinwegkommen.“

Fahrlässige Tötung: Gericht spricht Angeklagten schuldig

Nach einer Stunde Beratung des Gerichts sprachen Richter Tobias Kleimann und die beiden Schöffen den Angeklagten schließlich schuldig wegen der fahrlässigen Tötung von Angélina und der fahrlässigen Verletzung der anderen Busmitfahrer. Man habe keinen Zweifel daran, dass D. seine Sorgfaltspflicht verletzt habe. Als Fahranfänger hätte D. vor der Fahrt gar keinen Alkohol trinken dürfen, betonte Kleimann. „Als Straßenverkehrsteilnehmer haben Sie vollkommen versagt.“ Außerdem habe sich D. unerlaubt vom Unfallort entfernt, dies sei aber nicht aus egoistischen Motiven geschehen, sondern als Handlung unter Schock.

Trotzdem sei die Tat für den Angeklagten „ein atypischer Moment“ gewesen, es gebe keine Vorstrafen. „Die Justiz kennt Sie nicht“, so Kleimann zum Angeklagten. Dessen Reue und Bedauern seien glaubhaft. Deshalb sei auch keine Jugendstrafe nötig, die beim Angeklagten Sühne auslösen soll, erklärte Kleimann. Im Jugendstrafrecht stehe der erzieherische Effekt im Vordergrund, nicht Bestrafung.

D. soll nun 10.000 Euro zahlen in monatlichen Raten, davon 5000 Euro an den ambulanten Kinderhospizdienst Muschel und 5000 Euro an einen Opferfonds, auf die die Familie der Getöteten erstes Zugriffsrecht haben soll. Auch die Hälfte der Verfahrenskosten muss D. übernehmen. Außerdem soll er 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und seine Therapie fortführen. Den Führerschein darf D. in frühestens drei Monaten neu beantragen – dieser wurde ihm bereits nach dem Unfall entzogen.