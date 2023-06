﻿LKW-Fahrerin gibt Wurstimbiss im Landweg auf – so geht es weiter

Bad Bramstedt. Vor nicht einmal drei Monaten hat der „Imbiss zur Bratwurst“ im Landweg seine Eröffnung gefeiert. Entgegen dem Trend zu fleischlosen Gerichten hatte Vanessa Wilken dort auf traditionelle Kost gesetzt, doch jetzt hat sie den Laden wieder aufgegeben. Zu den Gründen wollte sich die gelernte Lkw-Fahrerin nicht äußern. Nun übernimmt der Gazelle-Wirt Tom Möller den Imbiss – und hat große Pläne.

Schon während der Coronapandemie hatte der Gastronom in dem kleinen Geschäft ein Bistro betrieben und dort, als Übergangslösung, veganen Döner verkauft. Wegen des Lockdowns musste er sein Restaurant monatelang schließen. In dieser Zeit hatte der 31-Jährige den kleinen Raum, in dem zuvor jahrelang der Bio-Brotladen geführt wurde, für seine Zwecke umgebaut. Als er dann wieder in die „Gazelle“ zurückkehren konnte, stand der Laden für lange Zeit leer – bis Vanessa Wilken im Frühjahr dort ihren Wurstimbiss eröffnete.

Bad Bramstedt: Schnellimbiss bleibt vorübergehend bestehen

Vorerst bleibt Tom Möller dem Konzept der Armstedterin treu und bietet allerlei Schnellgerichte an: von Schaschlik über Currywurst, Bratwurst bis hin zu Burger und Pommes. Den kleinen Laden öffnet er künftig mittwochs bis sonntags – jeweils ab Mittag bis in den frühen Abend. „Die genauen Öffnungszeiten hängen davon ab, wie lange meine Ware reicht“, sagt der Gastronom. „Schätzungsweise so bis 19 Uhr.“

„Gazelle“-Wirt hat große Pläne für den Imbiss im Landweg

Eigentlich hat der Kneipenwirt jedoch andere Pläne für das Geschäft: „Ich will aus dem Laden etwas erschaffen, was es so in Bad Bramstedt noch nie gegeben hat.“ Worum es sich dabei genau handelt, möchte er noch nicht verraten. „Weil ich in dem Bereich nicht so viel Expertise habe, hole ich mir einen Partner mit ins Boot.“ Nur so viel sei gesagt: Das neue Projekt soll auch in Richtung eines kleinen Imbissgeschäfts gehen. Rund 50 Prozent der Karte wird allerdings aus vegetarischen sowie veganen Speisen bestehen.

Im Lockdown hatten Tom Möller (l.) und sein Mitarbeiter Christian Moritz den ehemaligen Brotladen zum Bistro umgebaut. © Quelle: Gesa Abel

Bis es so weit ist, müssen sich die Bad Bramstedter ein wenig gedulden: Frühstens in drei bis vier Monaten sei die Neueröffnung geplant. „Es gibt noch einiges zu klären“, erzählt Tom Möller. „Und natürlich hängt es auch davon ab, ob wir Mitarbeiter finden.“ In der Zwischenzeit betreibt er den Schnellimbiss ganz allein und freut sich auf viele Kundinnen und Kunden.

Insgesamt hätten die ersten beiden Tage dem 31-Jährigen viel Spaß bereitet. „Bisher ist es echt witzig in dem kleinen Laden“, sagt der Gastronom. Es sei wie ein kleiner Tapetenwechsel, mal etwas ganz anderes als in seinem Restaurant auf der anderen Straßenseite. „Ich muss mich nur ein bisschen an die neuen Abläufe gewöhnen.“ Ob er die ganzen Monate bis zur Neueröffnung dabei bleiben wird, ist allerdings noch unklar: „Das hängt von meiner Lust und Laune ab.“

