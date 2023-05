﻿Tourismus: Bad Segeberg, Wahlstedt und Trappenkamp wollen als Region auftreten

Kostenfrei bis 13:06 Uhr lesen

Urlaub in Schleswig-Holstein

Urlaub in Bad Segeberg: Gemeinsam mit Wahlstedt und Trappenkamp will die Stadt als Region auftreten und enger zusammenarbeiten.

Die Region Bad Segeberg, Wahlstedt, Trappenkamp ist vermutlich nicht die allererste, die jemandem einfällt, der an Urlaub in Schleswig-Holstein denkt. Die drei Orte wollen aber enger zusammenarbeiten. Erste Projekte sind in Vorbereitung.