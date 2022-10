﻿Mehr als Landwirtschaft: Gut Pronstorf setzt auf Wohnungen und Photovoltaik

Offene Kirche in Sülfeld

Offene Kirche in Sülfeld

Offene Kirche in Sülfeld Offene Kirche in Sülfeld

Der Teppich der Erinnerung wartet in der Sülfelder Kirche auf Besucher

Fans der Installationen in der Sülfelder Kirche werden sicher noch gut an den Teppich der Erinnerung zurückdenken. Pastor Steffen Paar hat die Installation nach zwei Jahren nun wieder in der Kirche aufgebaut. Mit einigen Änderungen.