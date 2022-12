﻿Trappenkamp: Fröhliche Karnevalskinder zurück auf der Bühne

Der Karneval ist zurück in Trappenkamp. Nach zwei Jahren Zwangspause arbeiten die Fröhlichen Karnevalskinder (FKK) an ihrem Programm für die große Show-Party im Februar 2023 zum 60. Jubiläum. Was die Segeberger Karnevalisten dafür planen.

Trappenkamp. „Ein bisschen Show muss sein“, das haben sich Jörg Fenneberg und seine Fröhlichen Karnevalskinder (FKK) in Trappenkamp vorgenommen. Denn nach zwei Jahren Zwangspause hat die Show-Truppe beschlossen, wieder eine große Party mit Sketchen, frechen Sprüchen und ulkigen Tanzeinlagen auf die Bühne zu bringen: am Sonnabend, 4. Februar 2023. Der Kartenverkauf startet am 10. Dezember.

Die Corona-Zeit haben die Fröhlichen Karnevalskinder mit „Licht und Schatten“ überstanden, wie Fenneberg als 1. Vorsitzender sagt. Einige Mitglieder seien weggeblieben, die meisten aber fieberten jetzt ihrem 60. Jubiläum in 2023 entgegen. „Sie sind hochmotiviert und es sind auch ein paar jüngere Talente mit dabei“, meint Fenneberg. Es deute sich auch ein Generationswechsel an, einige ältere Karnevalisten wollen jetzt lieber im Hintergrund helfen, als auf der Bühne zu stehen.

Trappenkamp: Karnevalskinder feilen an der Show für 2023

In groben Zügen steht das 90-minütige Programm für die Jubiläumsshow am 4. Februar schon: Die traditionelle Büttenrede von Lars Weich, bei der die Lokalpolitiker auf die Schippe genommen werden, ist natürlich dabei. Aus dem Männerballett wird möglicherweise ein „Genderballett“ und natürlich werden die Flattermänner die Show eröffnen.

Freuen dürfen sich die Gäste auch auf verschiedene Gesangseinlagen, bei denen zu bekannten Melodien Texte mit örtlichen Bezug gesungen werden. Und natürlich wird der Bürgermeister den Gemeindeschlüssel symbolisch an die FKK-ler übergeben, die ihn dann bis Aschermittwoch behalten dürfen. Viel mehr wollten Pressesprecherin Tanja Kracht und Jörg Fenneberg nicht verraten, es gibt noch viel am Programm zu feilen.

Die Bühne wird gestaltet von Thomas Beth von der Segeberger Firma European und eines haben sich die Karnevalisten geschworen: „Im ganzen Programm kommt kein einziger Witz über Corona vor!“

Ticketverkauf startet: FKK-Party im Bürgerhaus Trappenkamp

Die Show-Party findet am 4. Februar 2023 im Bürgerhaus Trappenkamp statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Programm beginnt karnevalistisch um 20.11 Uhr. Nach Ende des Bühnenprogramms haben die Gäste dann die Möglichkeit den Abend mit Musik und Tanz ausklingen zu lassen.

Rund 230 Plätze gibt es im Bürgerhaus, halb soviel wie in der Franz-Bruche Halle, in der sie vor drei Jahren zu Gast waren. Doch die hat einen neuen Fußboden bekommen, der noch in der Garantiezeit ist. Da soll lieber kein Risiko eingegangen werden, dass eventuelle Ansprüche durch eine ausschweifende Tanzveranstaltung erlöschen.

So könnte es knapp werden mit den Karten, die ab Sonnabend, 10. Dezember, ab 9 Uhr morgens in der WaschBar Güdek in der Gablonzer Straße 40a erhältlich sind. Ein Ticket kostet 20 Euro. Unter der Telefonnummer 04323/3466 ist es möglich, Karten zu reservieren.