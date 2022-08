Das Pflegezentrum Trappenkamp gehört zu den modernsten in Schleswig-Holstein. 17 Millionen Euro hat der Landesverein in die Einrichtung investiert. 104 vollstationäre Pflegeplätze bietet das Haus für Pflegebedürftige jedes Alters. Zur Eröffnung sind bereits zwei Drittel der Zimmer belegt.

Trappenkamp. Nach zweijähriger Bauzeit sind in diesen Tagen die ersten Bewohner in das neue Pflegezentrum Trappenkamp eingezogen. 17 Millionen Euro hat der Landesverein in die vollstationäre Einrichtung investiert. Für viele Menschen geht der Wunsch in Erfüllung, bis zum Lebensende in der Heimatgemeinde wohnen zu können. Für Trappenkamp ist es ein weiterer Meilenstein in der Ortsentwicklung. Und trotzdem haben sich die Betroffenen die Eröffnung des Pflegeheims mit 104 Zimmern anders vorgestellt.

In vielen Bereichen sind die Coronabeschränkungen zwar gefallen. In Pflegeeinrichtung bleibt es schwierig Veranstaltungen zu organisieren und so musste die Einweihung des Pflegezentrums Trappenkamp in einem kleinen Rahmen stattfinden. „Eigentlich hätten wir gern einen Tag der offenen Tür veranstaltet“, bedauert Einrichtungsleiterin Alexandra Horn.