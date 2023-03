Trappenkamp: Rudelbildung und Schläge nach Kreisklassen-Fußballspiel

Spitzenspiel in der Kreisklasse A: Vergangenen Sonntag empfing der TV Trappenkamp Türkspor Neumünster. Nach dem Abpfiff kam es zu einer Schlägerei, an der sowohl Spieler als auch Zuschauer beteiligt gewesen sein sollen. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Trappenkamp. Im Sport sind die Gemüter manchmal erhitzt – so auch beim Fußballspiel TV Trappenkamp gegen Türkspor Neumünster am vergangenen Sonntag. Nach dem Abpfiff kam es zu einer Rudelbildung. Bei der Auseinandersetzung wurden drei Menschen leicht verletzt.

Das Duell war das Spitzenspiel der Kreisklasse A: Der Tabellenzweite aus Trappenkamp hatte an dem Tag den Tabellenführer Türkspor NMS zu Gast. Nachdem das Spiel abgepfiffen worden war (Endstand: 4:2), kam es laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung – daran sollen sowohl Spieler als auch Zuschauer beteiligt gewesen sein. Das Spiel scheint vorher schon hitzig gewesen zu sein: In den letzten drei Minuten kassierte Türkspor NMS zwei gelb-rote Karten.

Als die Polizei am Trappenkamper Sportplatz eintraf, stellte sie fest, dass drei Menschen leicht verletzt waren. Nach ersten Erkenntnissen geht sie von mindestens vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung aus. Es werden weitere Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 04323/805270 oder per E-Mail an Trappenkamp.PST@polizei.landsh.de an die Polizei zu wenden.