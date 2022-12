﻿Trave Apotheke in Klein Rönnau bekommt neuen Besitzer

Die Trave Apotheke in Klein Rönnau bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Besitzer: Olaf Zander übergibt an Dirk Buckenberger, Inhaber der Alte Apotheke in Bad Segeberg. Buckenberger plant eine etwas überraschende Veränderung, von der die Kunden aber kaum etwas merken werden.

Bad Segeberg/Klein Rönnau. „Ich habe frühzeitig begonnen, eine Nachfolgeregelung zu finden“, sagt Apotheker Olaf Zander. Zum Jahreswechsel übergibt er die Trave Apotheke in Klein Rönnau an Dirk Buckenberger, Inhaber der Alten Apotheke in Bad Segeberg. „Es hat einfach alles gepasst“ und so kann er früher als erwartet mit Anfang 60 in den Ruhestand gehen. 1997 hatte Zander die 20 Jahre zuvor von Rita Richter eröffnete Apotheke übernommen.

Keine Veränderungen in der Alten Apotheke und in der Trave Apotheke

Buckenberger will geschäftlich aus dem Stammhaus in Bad Segeberg eine Filiale machen und den Firmensitz künftig in Klein Rönnau haben. „Aber ansonsten bleibt alles beim Alten“, betont er. In den jeweiligen Belegschaften soll es keine Veränderungen geben. Acht Angestellte arbeiten in Klein Rönnau, zwölf in Bad Segeberg. Barbara Beyer wird künftig die Alte Apotheke in der Innenstadt leiten, Buckenberger seinen Schwerpunkt in der Trave Apotheke am Chausseebaum haben, „Es ist ein tolles Team in Bad Segeberg, das schaffen die auch allein.“ Er bleibe aber für die Segeberger Geschäftspartner und Kunden jederzeit ansprechbar.

Drei Fahrzeuge für die Medikamentenlieferung

Bundesweit sinkt die Zahl der Apotheken, auch in Bad Segeberg machte in diesem Jahr eine zu. Fünf gibt es jetzt noch in der Kreisstadt. Buckenberger ist um seine Zukunft dennoch nicht bange. Der Online-Handel könne die persönliche Beratung nicht ersetzten. „Ich bin in erster Linie Heilberufler, dann erst Kaufmann“, beschreibt er seine Philosophie. Zudem werde ein Medikament in der Regel umgehend gebraucht, nicht erst nach Tagen per Post.

Was nicht vorrätig ist oder selbst abgeholt werden kann, wird geliefert. Die Alte Apotheke setzt ein Botenfahrzeug ein, von Klein Rönnau aus sind es sogar zwei, die bis nach Gnissau, Weitewelt, Damsdorf oder Westerrade ausliefern. Wert legt Buckenberger auch auf Ausbildung, er hat derzeit zwei Auszubildende im Team und freut sich, dass nach der Corona-Zeit nun auch wieder Schülerpraktika möglich sind.

Apotheker will Fiebersaft selbst herstellen

Weil es Lieferengpässe bei Fiebersaft für Kinder gibt, will er ab der kommenden Woche selbst welchen herstellen. Das sei nicht allzu aufwendig, bedeute aber eine Menge Verantwortung, da es sich um Kinderarzneimittel handle.

Gefeiert wird die Betriebsübernahme in der ersten Januarwoche mit verschiedenen Aktionen und Angeboten an beiden Standorten.