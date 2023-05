﻿Trave-Schule in Bad Segeberg: Anbau für 10 Millionen Euro

Bad Segeberg. Seit Jahren steigt die Anzahl der Kinder und Jugendlichen an der Trave-Schule in Bad Segeberg. 120 Schülerinnen und Schüler mit ganz besonderen Bedarfen besuchen das Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung. Seit einiger Zeit wird der Raumbedarf der Trave-Schule mit Containern abgedeckt. Nun läuft der lange geplante Anbau auf Hochtouren.

„Hier entsteht etwas ganz Großes“, sagt Schulleiterin Mingo Sommer bei der symbolischen Grundsteinlegung am Freitag – für sie ein magischer Moment. Unter Anleitung von Maurer Thomas Kratz greift Sommer selbst zur Maurerkelle und baut eine Zeitkapsel mit einer aktuellen Tageszeitung in einen Steineblock ein. Die Kapsel wird später in den Mauern des Kellers eingebaut.

Förderzentrum Trave-Schule in Bad Segeberg wird erweitert

Passenderweise findet die Feier zur Grundsteinlegung am 5. Mai statt, dem europäischen Protesttag zur Gleichstellung der Menschen mit Behinderungen, erklärt Segebergs Landrat Jan Peter Schröder den Gästen aus Politik, Kreisverwaltung und Schule. Fast zehn Millionen Euro investiert der Kreis in die Erweiterung des Förderzentrums für Kinder und Jugendliche mit starken körperlichen und geistigen Einschränkungen. 3,8 Millionen geben Bund und Land dazu.

Viele der Schülerinnen und Schüler an der Trave-Schule haben einen „intensiven Assistenzbedarf“, erklärt Schulleiterin Sommer. Sie haben oft mehrere körperliche und geistige Einschränkungen. Manche sind blind, andere können nicht sprechen. Aber sie seien schulpflichtig wie alle Kinder, erklärt Mingo Sommer. Bis zur 12. Klasse, bis die Schüler volljährig werden, besuchen sie die Trave-Schule.

Es gibt durchaus Unterricht in Deutsch und Mathe, häufig geht es beim Unterricht an der Trave-Schule um das Lernen von grundlegenden Fähigkeiten. Greifen oder Lautbildung, nennt Sommer Beispiele. Unterrichtet wird in kleinen Gruppen, oft auch einzeln in speziellen Räumen, um etwa das Sehen oder Hören zu schulen.

Anbau aus Holz, PV-Anlage auf Schuldach geplant

Für diese pädagogische und therapeutische Arbeit ist viel Platz notwendig. Im neuen Anbau mit fast 3000 Quadratmeter Nutzfläche entstehen nun acht Klassenräume mit zahlreichen Nebenräumen für Therapie- und Pflege, aber auch zusätzliche Büros und Lagerflächen. Ein verglaster Verbindungsgang wird das Bestandsgebäude mit dem Neubau verbinden.

3D-Ansicht des künftigen Anbaus an die Trave-Schule. Gebaut wird vor allem mit Holz. © Quelle: matrix-architektur Rostock

Es soll kein 08/15-Bau werden, macht Segebergs Landrat Schröder deutlich. Lediglich die Bauteile mit Verbindung zum Boden sowie das Treppenhaus werden aus Beton gebaut. Der Rest wird aus Holz gefertigt. Das Gebäude bekommt zudem eine Lüftung mit Luft-Wärme-Kopplung, auf dem Dach wird eine PV-Anlage installiert.

Steigende Schülerzahlen an der Trave-Schule in Bad Segeberg

Warum die Schülerzahl in der Trave-Schule seit Jahren steigt, kann Leiterin Mingo Sommer nicht genau sagen. Manchmal sei ein Jahrgang einfach stärker betroffen. Normalerweise nimmt das Förderzentrum pro Jahr fünf bis sieben neue Schüler in Klasse 1 auf, dieses Jahr seien es 14 gewesen. Die bessere medizinische Versorgung für schwerstbehinderte Kinder sei sicherlich ein Grund. Auch der Zuzug aus der teuren Großstadt könnte eine Rolle spielen.

Der Erweiterungsbau soll komplett eingerichtet im August 2024 an die Trave-Schule übergeben werden.