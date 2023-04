Abgaswolken, heulende Motoren und beste Stimmung beim Trecker-Treck

Nein, es brannte am Wochenende nicht in Wakendorf II, auch wenn oft tiefschwarzer Rauch über dem Ort aufstieg. Es war Trecker-Treck der Landjugend und mehr als 200 Schlepper traten gegeneinander an und Hunderte Besucher genossen das Spektakel.

Wakendorf II. Wenn sich an einem Sonntagmorgen zunächst die Traktoren in Wakendorf II stauen und dann die Autos im Schneckentempo alle in eine Richtung wollen, spätestens dann weiß jeder: Es ist Trecker-Treck in Wakendorf II. Der sonst eher beschauliche Ort war am Wochenende wieder ein Mekka für Schlepperfans und Besucher aller Altersstufen, die die PS-starken Traktoren in Action erleben wollten. Mehr als 200 Trecker verschiedener Gewichtsklassen, deren Fahrerinnen und Fahrer samt Anhang und „Fan-Clubs“ und Hunderte Besucher nutzen den Sonntag, um das Spektakel zu erleben.

Die Faszination Trecker-Treck fasst Mike Albrecht, seit 24 Jahren Moderator der Landjugend-Großveranstaltung, knapp zusammen: „Frauen, Alkohol, Trecker und Rauch – das finden die Leute gut“, meint er und lacht. Am Sonntagmittag war Albrecht noch ganz gut bei Stimme, obwohl er bereits am Sonnabend das Nightpulling moderiert hatte. Spätestens am Sonntagabend werde er nicht mehr ganz so verständlich sein, denn Mike Albrecht redet den ganzen Tag und erklärt, in welcher Klasse welches Gespann antritt und was das Besondere ist. In der Szene kennt man sich, so durften lockere Sprüche zu dem einen oder anderen Fahrer nicht fehlen.

„Es ist der Wahnsinn hier“, gibt Kim Wollgast zu. Sie ist Vorsitzende der Landjugend Wakendorf II und hat mit ihren vielen Helfern die Großveranstaltung vorbereitet. Dass so viele Schlepper sich am Sonntag gen Wakendorf II auf den Weg machten, überraschte Kim Wollgast schon. Dauernd musste per Mikrofon durchgegeben werden, dass Wohnwagen aus dem Fahrerlager entfernt werden mussten, weil weitere Trecker dort Platz finden mussten.

Landjugend-Vorsitzende Kim Wollgast und Trecker-Treck-Moderator Mike Albrecht freuten sich, dass sie so viele Teilnehmer und Besucher in Wakendorf II begrüßen konnten. © Quelle: Nicole Scholmann

Beim Pulling muss ein Traktor einen Bremswagen ziehen, auf dessen Ladefläche sich ein Gewicht befindet. Dieses Gewicht wird mit jedem Meter weiter in Richtung Schlepper transportiert, sodass der Trecker durch die Gewichtsverlagerung immer mehr Kraft braucht. Das endet nicht selten mit tiefschwarzen Rauchwolken und heulendem Motor. Der eine oder andere Schlepper hob auch mit der Vorderachse ab. Die 100 Meter-Strecke schaffte längst nicht jeder Teilnehmer. Wer stehen blieb, für den war der Durchgang erstmal vorbei. Die geschafften Meter wurden notiert. Mit Glück ging es ins Stechen.

Nur wenige Frauen treten beim Trecker-Treck an

Als eine der wenigen Frauen war Kathleen Biehl aus Norderstedt am Start. „Mein Freund hat einen Hof in Mecklenburg“, erzählt die Arzthelferin. Sie ist auf dem Land groß geworden und hat wenig Respekt vor großen Maschinen. „Ich starte in der 14-Tonnen-Klasse und will meinen Titel aus dem letzten Jahr verteidigen“, sagt die 21-Jährige selbstbewusst. Sie freute sich, dass immer mehr Frauen beim Pulling antreten.

Trecker-Treck 2023: Bremswagen kommt aus Bayern nach Wakendorf II

Jonas Bernett aus Quaal war mit seinem IHC nach Wakendorf II gefahren, um sich ins Fahrerfeld zu begeben. Der erste Durchgang endete nach 86 Metern, beim zweiten Mal war es nicht ganz so weit. „Letztes Jahr bin ich nur 30 Meter weit gekommen“, gibt Jonas Bernett zu und freute sich über die Leistungssteigerung.

Die beiden eingesetzten Bremswagen sind hochprofessionell. „Einer kommt aus Bayern, die haben zwölf Stunden gebraucht, um damit hier zu sein“, berichtet Kim Wollgast. Die Landjugend Wakendorf II musss diese Teams zwar bezahlen, dennoch bleibt vom jährlichen Trecker-Treck immer noch genug Erlös über, um mit den Helfern der Veranstaltung eine Dankeschön-Tour zu machen.