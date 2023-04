﻿Trecker-Treck der Landjugend Wakendorf II startet wieder durch

Es wird wieder laut am Wochenende, denn der Trecker-Treck der Landjugend Wakendorf II findet statt. Am Sonnabend ab 18 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr müssen die Traktoren zeigen, was sie drauf haben.

Am Wochenende wird es beim Trecker-Treck der Landjugend Wakendorf II wieder laut.

Wakendorf II. Seit Mitte der Woche sind die 50 Helfer mit der Vorbereitung beschäftigt, damit der Trecker-Treck in Wakendorf II ein voller Erfolg wird. Die Landjugend des Ortes hat am Sonnabend, 22. April, ab 18 Uhr und am Sonntag, 23. April, ab 9 Uhr auf dem Festplatz zu ihrer größten Veranstaltung des Jahres eingeladen. „Wir freuen uns sehr darauf“, sagt Vorsitzende Kim Wollgast. „Und sind froh, dass es endlich los geht.“

Am Sonnabend wird das sogenannte Nightpulling veranstaltet. 65 Teilnehmer haben sich angemeldet. Um 21 Uhr startet dann die Zeltfete. Am Sonntag um 9 Uhr müssen die Trecker-Fans wieder wach sein, denn dann startet das Pulling in den verschiedenen Klassen. Dort sind vor Ort spontane Anmeldungen noch möglich.

Trecker-Treck in Wakendorf II hat immer mehr als 1000 Besucher

1998 wurde das Event das erste Mal veranstaltet und erfreut sich seitdem an großem Zuspruch – zuletzt sind für die Veranstaltung mehr als Tausend Gäste angereist. Beim Trecker-Treck muss ein mit Gewichten beladener Wagen mit einem Zugfahrzeug möglichst weit geschleppt werden. Dabei wandert das Gewicht mit jedem Meter weiter in Richtung Traktor und macht das Ziehen schwerer.

Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder bis 14 Jahren sind frei. Die Zeltfete darf erst ab 16 Jahren besucht werden. Für Essen und Trinken sowie Kinderspielmöglichkeiten auf dem Gelände ist gesorgt. Hunde sind nicht erlaubt, ebenso wenig wie das Campen am Gelände. Es gibt genug Parkflächen. „Jetzt hoffen wir noch, dass das Wetter mitspielt“, sagt Landjugend-Vorsitzende Kim Wollgast.