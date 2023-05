﻿Trend zur Briefwahl hat sich in Bad Segeberg noch einmal verstärkt

Bad Segeberg. Gut 40 Prozent wären für jede Partei oder Wählergemeinschaft am kommenden Sonntag ein absolutes Traumergebnis. Als Wahlbeteiligung wären sie hingegen eine herbe Enttäuschung. Deshalb eint in Bad Segeberg alle Beteiligten zumindest der Wunsch, dieses Mal mögen mehr Menschen von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen als 2018. Vor fünf Jahren hatte sich noch nicht einmal jeder Zweite dazu aufraffen können.

Genau 14247 Wahlberechtigte haben jüngst aus dem Rathaus Post bekommen – Inhalt: die Wahlbenachrichtigung. „1855 von ihnen haben bei uns bereits ihre Briefwahl-Unterlagen angefordert“, berichtet Hartmut Gieske, der bei der Stadt Bad Segeberg seit vielen Jahren für die Organisation sämtlicher Urnengänge verantwortlich ist. Gut 1200 Wahlbriefe seien schon wieder an der Lübecker Straße 9 eingegangen. Letztes Mal hätten am Ende nur 1272 Bürgerinnen und Bürger diesen Weg gewählt.

Bei einer Kommunalwahl wählen dürfe, wer mindestens 16 Jahre alt sei, so Gieske. Er freue sich besonders, dass sich in diesem Jahr sehr viele junge Leute bereit erklärt hätten, nur für ein kleines „Erfrischungsgeld“ am 14. Mai in den Wahlvorständen mitzuarbeiten. Dieses Engagement sei bei einer solchen Wahl besonders wichtig, weil die Kommunalpolitikerinnen und -politiker, die sonst traditionell ein Gros des ehrenamtlichen Personals stellten, ja selbst antreten.

Bad Segeberg ist in 14 Wahlbezirke eingeteilt

In Bad Segeberg gebe es 14 Wahllokale. „Und jeder Vorstand besteht aus acht Personen“, rechnet Gieske vor. Vier übernähmen die Vormittagsschicht, vier seien nachmittags im Einsatz. Manche hätten allein wegen der Größe ihrer Bezirke mehr zu tun als andere. So seien in der Theodor-Storm-Straße (Südstadt) lediglich rund 750 Frauen und Männer im offiziellen Verzeichnis registriert, in der Bewegungshalle im Stadtteil Christiansfelde gut 1220. Hinzu kommt, dass die Wahlbeteiligung in der Südstadt traditionell am schwächsten ist.

Alle Bad Segeberger erhalten zwei Stimmzettel: einen für die Stadtvertretung und einen für den Kreistag. Im Gegensatz zu den Dörfern, wo für die Gemeindevertretungen meist mehrere Stimmen vergeben werden dürfen – in Schackendorf beispielsweise sind es bis zu sechs –, dürfen sie nur jeweils ein Kreuzchen machen.

Bürgersaal im Rathaus ab 17 Uhr geöffnet

Bürgermeister Toni Köppen hat angekündigt, den Bürgersaal im Rathaus am Wahlsonntag ab 17 Uhr für alle Interessierten zu öffnen. Wirklich interessant wird es aber erst nach 18 Uhr, wenn die Lokale geschlossen haben und die Auszählung beginnt. Wobei die Ergebnisse auf Kreisebene zuerst ermittelt werden. Parallel sollen die Zahlen aber auch im Internet auf der Landeswahlseite ständig aktualisiert werden.

Dort soll auch sofort für jede einzelne Kommune bekannt gemacht werden, welche Bewerber am Ende den Sprung in die Stadt- und Gemeindevertretungen geschafft haben – entweder per Direktmandat als Sieger im Wahlbezirk oder über die Liste.

Wie sehr sich das Gesicht eines Ortsparlaments in einer Wahlperiode verändern kann, lässt sich an der Bad Segeberger Stadtvertretung ablesen. Dort stellt die CDU zwar seit 2018 die stärkste Fraktion, hat deren Kopfzahl aber durch den Übertritt zweier Mandatsträger von BBS und FDP von acht auf zehn erhöhen können. Solche Wechsel während der Wahlperioden sind immer höchst umstritten.

FDP hat beide Sitze in der Stadtvertretung verloren

Die Liberalen wiederum verloren durch Austritt sogar beide Sitze und sind seit einiger Zeit gar nicht mehr im Rathaus vertreten. Ändern wird sich daran auch nach der Wahl nichts, denn die in Bad Segeberg einst starken Liberalen treten mangels Personals gar nicht mehr an. Zwei von ihnen haben zwar ihr Parteibuch behalten, sich aber dem BBS angeschlossen. Die Wählergemeinschaft war 2018 der große Gewinner, als sie ihren Anteil um knapp sieben Prozent erhöhen und darüber hinaus gleich für Bezirke direkt gewinnen konnte – eine Premiere.

Während einige bekannte Gesichter aus der Ortspolitik verschwinden werden, könnte es an der Spitze Kontinuität geben: Bürgervorsteherin Monika Saggau geht als Spitzenkandidatin der CDU ins Rennen und möchte gern „Erste Bürgerin“ der Kalkbergstadt bleiben. Das Vorschlagsrecht hat die stärkste Partei – und das waren zuletzt meist die Christdemokraten.