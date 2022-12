Trickdiebstahl in Trappenkamp: Falscher Monteur bringt Ehepaar um 350 Euro

Trappenkamp. Ein älteres Ehepaar aus Trappenkamp ist auf einen falschen Monteur hereingefallen. Unter dem Vorwand, nach einem Rohrbruch das Wasser im Haus der Senioren abstellen zu müssen, gelangte der Mann in das Wohnhaus. Als er verschwand, fehlte die Geldbörse samt 350 Euro.

Der Trickdiebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben am Mittwoch kurz nach 13 Uhr im Tannenweg. Nachdem der Mann sich Zutritt zum Haus verschafft hatte, gab er wenig später an, Werkzeug holen zu müssen. Doch er kehrte nicht zurück, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Daraufhin stellten die Eheleute das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei in Trappenkamp.

Der falsche Monteur soll ca. 1,70 Meter groß und kräftig sein. Er sprach akzentfreies Deutsch. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg bittet um Hinweise zum Täter und zum genutzten Fahrzeug unter Telefon 04551/884-0.

Trickdiebstahl: Das rät die Polizei

Die Polizei warnt nach dem Trickdiebstahl davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen. Beim Trickdiebstahl an der Haustür werden viele Maschen angewandt: Die Betrugsmasche reicht von der Bitte nach einem Glas Wasser, Papier und Stift, um einem Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen, bis zu falschen Handwerkern. Die Polizei rät älteren Menschen, sich im Zweifel Unterstützung durch Nachbarn zu holen oder sich bei der Polizei zu melden.