Trickdiebstahl in Norderstedt: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und Tresor

Zwei Trickdiebe haben am Montagabend in Norderstedt eine über 70-Jährige bestohlen. Sie gaben sich als Handwerker aus und erbeuteten Schmuck und einen Tresor. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Diebstahls in der Straße Kielort.

Norderstedt. Zwei Trickdiebe haben am Montagabend einen Tresor und Schmuck aus einer Wohnung in Norderstedt gestohlen. Die beiden Männer gaben sich laut Polizei als Handwerker aus, um in die Wohnung der über 70-jährigen Bewohnerin in der Straße Kielort zu gelangen. Sie täuschten vor, die Wasserversorgung und Armaturen prüfen zu müssen. Mindestens einer der beiden Männer betrat nach bisherigem Stand der Ermittlungen gegen 19 Uhr die Wohnung.

Nachbarn bemerkten kurz darauf zwei Männer, die das Mehrfamilienhaus mit einem Möbeltresor in Richtung der Straße Am Ochsenzoll verließen. Später bemerkte die Bewohnerin, dass außer dem Tresor auch Schmuck fehlte.

Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen und bittet um Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung der Täter unter Tel. 040/528060. Einer der beiden Männer war etwa 25 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und schlank. Er trug eine Arbeitshose, einen weißen Kapuzenpullover und eine dunkle Jacke mit Fellkragen. Er hatte einen Dreitagebart, sprach gebrochenes Deutsch und könnte nach seinem Erscheinungsbild aus dem osteuropäischen Raum stammen. Von dem zweiten Mann liegt keine nähere Beschreibung vor.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen.