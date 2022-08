﻿Trotz Bedenken: Gesundheitsquartier Bad Bramstedt wird weitergeplant

Das Klinikum Bad Bramstedt ist mit den Planungen des Gesundheitsquartiers ein ganzes Stück weiter. Der nächste Schritt der Bauleitplanung wurde nun im Planungsausschuss mehrheitlich beschlossen – obwohl Bürgermeisterin Verena Jeske dringend davon abgeraten hatte.

Bad Bramstedt. Das Klinikum Bad Bramstedt plant schon seit längerem ein Gesundheitsquartier auf seinem ausgedehnten Gelände an der Oskar-Alexander-Straße. Geschäftsführer Jens Ritter hat selbst einen Stadtplaner beauftragt, den erforderlichen Bebauungsplan zu erarbeiten. Im Planungsausschuss ging es am Montagabend darum, das B-Plan-Verfahren fortzusetzen. Doch es gibt Bedenken in der Kommunalpolitik, weil zeitgleich auch ein neuer Gesellschafter für das Klinikum per Bieterverfahren gesucht wird. Befürchtung der Kritiker: Mit dem B-Plan könnte einer der acht Interessenten bevorzugt werden.

Jens Ritter will weite Teile des Klinikgeländes verkaufen. Einige Klinikgebäude sollen dafür sogar abgerissen werden. Auf dem weitläufigen Grundstück sollen Einrichtungen für betreutes Wohnen, Pflegeeinrichtungen, eine Schule für Pflegeberufe, Forschungseinrichtungen, ein Hospiz entstehen. Auch ein Hotel für Tagungsgäste und Angehörige von Klinikpatienten steht in der Planung, ebenso Fitnesscenter, eine Apotheke, Gastronomie und kleine Läden. Kurz: Es soll ein Gesundheitsquartier entstehen. Das Klinikum selbst will sich künftig auf vier Gebäude beschränken.