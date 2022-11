﻿Trotz Krisen und Inflation: Sprudelnde Steuern und Investitionen in Kaltenkirchen

Kaltenkirchen. Mehr als 20 Millionen Euro will Kaltenkirchen 2023 in Baumaßnahmen investieren – und kann es auch. Am Dienstagabend legte die Verwaltung der Stadtvertretung den städtischen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vor: Er ist ausgeglichen, die Steuern, vor allem die Gewerbesteuern, sprudeln, es wird fleißig investiert in Schulen, Straßen und Sport – und die Neuverschuldung ist niedriger, als noch im vergangenen Jahr angenommen.

FDP-Fraktionschefin Katharina Loedige bringt es in ihrer Haushaltsrede auf den Punkt: „Man mag es kaum glauben, aber auch in diesem Jahr ist von Umsatzeinbrüchen oder Insolvenzen in Kaltenkirchen kaum etwas zu spüren gewesen.“ Die SPD-Fraktionsvorsitzende Susanne Steenbuck drückt es so aus: „Der Haushalt 2023 sagt aus: Es geht uns gut.“

Auch im kommenden Jahr rechnet die Stadt mit einem Überschuss: Im Ergebnisplan stehen Einnahmen von 73 445 300 Euro Aufwendungen von 73 046 800 Euro gegenüber – das ergibt einen Jahresüberschuss von 398 500 Euro. Ein Hauptgrund für die gute Haushaltssituation sind, wie schon in den Jahren zuvor, die hohen Gewerbesteuereinnahmen. „Sie sind unverändert eine wesentliche Stütze des Haushalts. Sämtliche aktuell vorliegenden Zahlen lassen es zu, den Ansatz in 2023 auf 20 Millionen Euro festzusetzen“, sagt Bürgermeister Hanno Krause. Allerdings haben diese hohen Einnahmen auch negative Folgen: Wegen der hohen Einnahmen in den letzten zwei Jahren erhält Kaltenkirchen keine Schlüsselzuweisung nach dem Finanzausgleichsgesetz, sondern muss im Gegenteil eine Finanzausgleichsumlage von 87 000 Euro zahlen.

Pro-Kopf-Verschuldung in Kaltenkirchen liegt bei knapp 1500 Euro

Die Schulden der Stadt belaufen sich nach jetzigem Stand Ende 2023 auf voraussichtlich 34,5 Millionen Euro, das ist eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1487 Euro. Im Ursprungshaushalt von 2022 wurde noch bis Ende 2023 mit einem Schuldenstand von rund 46 Millionen Euro gerechnet.

Trotz Schulden muss investiert werden – und Kaltenkirchen tut das in Höhe von 20,4 Millionen Euro. Die größte Ausgabe dabei ist die Beendigung der Rathauserweiterung, für die 2023 noch einmal 3,1 Millionen Euro angesetzt wurden. Weiter geht es beispielsweise mit Brandschutzmaßnahmen für das Rathaus in Höhe von 512 000 Euro, LED-Beleuchtung im Rathaus für 420 000 Euro, der Neubau einer Kita in der Hamburger Straße kostet 2,5 Millionen Euro, der neue Skatepark 1,2 Millionen, und 1,36 Millionen Euro werden für Lüftungsanlagen in städtischen Schulen eingeplant. Auch Wohncontainer für Flüchtlinge werden für 400 000 Euro angeschafft und für Kanalsanierung und -erneuerung fallen 750 000 Euro an. Für neue Feuerwehr-Fahrzeuge sind 672 500 Euro eingeplant. Die Umgestaltung des Gehwegs Schmalfelder Straße ist mit 650 000 Euro angesetzt, die Sanierung des Straße Heidland mit 850 000 Euro.

Von den 28 anwesenden Mitgliedern der Stadtvertretung haben am Dienstagabend 26 den Haushaltsentwurf abgesegnet. Lediglich Thies Rickert und Frank Günter von der Pro-Kaki-Fraktion stimmten mit Nein ab. Von der Wählergemeinschaft gab es auch die meiste Kritik am Haushaltsentwurf, vor allem die Neuverschuldung mache der Fraktion Sorgen. „Um unseren Haushalt richtig bewerten zu können, müssen wir auch die politische und wirtschaftliche Gesamtsituation betrachten“, sagte der Fraktionsvorsitzende Michael Flach: „Diese Gesamtsituation ist bestimmt von mehreren sich überlagernden Krisen, die unmittelbare Gefährdungen auch für den Stadthaushalt bedeuten.“ Die Lage bei der Energieversorgung sei ausgesprochen schwierig, und die weitere Entwicklung sei kaum abzuschätzen. Dabei gehe es nicht nur um sehr schnell steigende Preise, sondern auch um die Sicherheit der Versorgung selbst. Flach: „Beides hat nicht nur Auswirkung auf unser gesamtes Leben, sondern natürlich auch direkt auf den Haushalt.“

Zwei Pro-Kaki-Stadtvertreter stimmten gegen Kaltenkirchener Haushaltsentwurf

Trotzdem versicherte Flach in seiner Rede zum Haushalt, dass die Fraktion mehrheitlich dem Haushalt zustimmen wolle. Zwei der fünf Fraktionsmitglieder sind dem aber nicht nachgekommen. Viel Lob für den Haushalt kam dafür aus den anderen Fraktionen. Die CDU bedankte sich bei der Verwaltung, dem Bürgermeister und Fraktionen für deren guten Job. Fraktionsmitglied Hauke von Essen hob hervor, dass ein Großteil der Steuereinnahmen in Sanierungsmaßnahmen fließen. "Lichtblick sind hier die Schaffung einer weiteren Kita und den Bau der Skateranlage."

Auch die AfD-Fraktion hielt den Entwurf für „vernünftig“. Fraktionschef Julian Flak kritisierte jedoch die Pläne der Stadt, die Lade-Infrastruktur für E-Autos weiter ausbauen zu wollen. Flak: „Es käme ja auch niemand auf die Idee, die Stadt solle eine Tankstelle bauen und verpachten.“ Einsparungen hätte es auch im Personal gegen können, so Flak: „Im Stellenplan haben wir außerdem eine Stundenkürzung bei der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten ebenso beantragt wie den Wegfall der Stelle des sogenannten Klimaschutzmanagers zu Ende 2023.“ Beides wurde mehrheitlich abgelehnt.

Die SPD begrüßte zum Beispiel, dass Kaltenkirchen im nächsten Jahr Notstromaggregate für 250 000 Euro und Betriebsstoffe für 50 000 Euro anschaffen will. „Die Stromversorgung muss im Falle eines flächendeckenden Stromausfalls zwingend aufrechterhalten werden.“ Katharina Loedige appellierte in ihrer Rede zum Schluss noch: „Wir Ehrenamtler verwalten in Kaltenkirchen nicht den Mangel, sondern wir gestalten aktiv an allen Ecken und Enden mit.“ Um so mehr verwundere es, dass sich so wenige Bürger bereiterklären, mitzugestalten und in die eine oder andere politische Partei eintreten. „Kommen Sie her, arbeiten Sie mit, mischen Sie sich ein. Politik ist das Bohren dicker Bretter, ich bohre seit über 30 Jahren und kann sagen: Unterm Strich macht es Spaß.“