﻿Trotz Raumnot wird Schulerweiterung erneut verschoben

Seit bald drei Jahren werden Kinder von der Bad Bramstedter Grundschule am Storchennest täglich per Bus nach Weddelbrook zur Betreuung gebracht. Doch der Erweiterungsbau für die Grundschule verzögert sich erneut.

Bad Bramstedt. Die dringend benötigte Erweiterung der Grundschule am Storchennest verzögert sich um mindestens ein halbes Jahr. Grund dafür ist eine geplante Änderung des Förderprogramms, wodurch der Schulverband Bad Bramstedt erheblich mehr EU-Mittel bekommen könnte. Die Folge ist, dass der Busverkehr für die Nachmittagsbetreuung in Weddelbrook auch in den nächsten Jahren noch erforderlich sein wird.

Die Schulverbandsversammlung hatte bereits 2021 beschlossen, die Grundschule am Storchennest um Betreuungsräume und eine größere Mensa zu erweitern. Die Kosten dafür waren auf 1,6 Millionen Euro geschätzt worden. Heute dürften sie deutlich über 2 Millionen Euro liegen. In einem zweiten Schritt sollen auch noch weitere Unterrichtsräume und ein neues Lehrerzimmer folgen. Diese Pläne wurden von der Schulverbandsversammlung jedoch zurückgestellt.

Busverkehr wird erneut ausgeschrieben

Wegen der räumlichen Enge an der 1998 eröffneten Grundschule war nach langen politischen Diskussionen vor drei Jahren ein Busverkehr nach Weddelbrook eingerichtet worden, der allerdings erst 2021 wegen der Pandemie den Betrieb aufnehmen konnte. Der Schulverband hat dort leerstehende Räume in der früheren Dorfschule angemietet, um sie für die Nachmittagsbetreuung zu nutzen. Dreimal am Tag bringt nun ein Hamburger Busunternehmen Kinder von Bad Bramstedt nach Weddelbrook und fährt sie auch wieder zurück.

Die Fahrradständer und das Hausmeisterhaus sollen einem Erweiterungsbau weichen. Das Haus ist nicht bewohnt, es wird zurzeit von der Betreuung genutzt. © Quelle: Einar Behn

Der Vertrag mit dem Busunternehmen war für drei Jahre geschlossen worden und wird nun wieder ausgeschrieben. In den drei Jahren sollte die Erweiterung der Grundschule in Bad Bramstedt gebaut werden. Doch bisher ist noch kein Baufahrzeug angerollt. Vor allem die personellen Engpässe im Bauamt seien dafür verantwortlich, sagt Schulverbandsvorsteherin Verena Jeske.

Seit Dezember liegt Baugenehmigung vor

Seit dem 30. Dezember 2022 liegt die Baugenehmigung vor. Begonnen wird trotzdem nicht. Jeske berichtete vor der Schulverbandsversammlung von geänderten Fördermöglichkeiten. Bisher hatte es eine Kappungsgrenze von 750 000 Euro im EU-Förderprogramm gegeben, künftig können bis zu 1,5 Millionen Euro nach Bad Bramstedt fließen. Für das neue Programm könne aber erst im Oktober der Antrag gestellt werden. „Wir verlieren also ein halbes Jahr“, sagte die Bad Bramstedter Bürgermeisterin, „aber das ist sinnvoll.“

Schulleiterin Franziska Frahm-Fischer zeigte auf Anfrage Verständnis für die erneute Verzögerung, wenn dadurch der Zuschuss höher ausfällt. „Aber es wird auch wirklich Zeit, denn eigentlich sollte die Erweiterung in diesem Jahr schon fertig werden, wir brauchen die Räume dringend“, mahnte sie.

Auch in Weddelbrook wird es eng

Zurzeit sind 132 Kinder in der Betreuung. Zum nächsten Schuljahr erwartet die Rektorin 52 neue Erstklässler, von den voraussichtlich mindestens 40 in die Betreuung gehen. Aber nur 20 Viertklässler verlassen die Betreuung zum Ende dieses Schuljahres. „Wir haben dann über 150 Kinder in der Betreuung. Damit wird es auch in Weddelbrook eng“, sagt die Rektorin. Zurzeit werden dort 80 Kinder betreut, die restlichen 52 am Schulstandort in Bad Bramstedt.

In der alten Dorfschule stehen 220 Quadratmeter zur Verfügung, 2,75 Quadratmeter pro Kind. Bei 110 Kindern wäre das empfohlene Minimum von zwei Quadratmeter erreicht, was nach Meinung von Franziska Frahm-Fischer zu wenig ist. „Deshalb stehen im Neubau den Kindern auch 300 Quadratmeter zur Verfügung“, so die Rektorin.