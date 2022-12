﻿Tryp-Hotel Bad Bramstedt auf unbestimmte Zeit geschlossen

Bad Bramstedt. Das Hotel Tryp by Wyndham gilt als Norddeutschlands größtes Veranstaltungszentrum. So zumindest steht es auf der Homepage des Betreiber-Unternehmens. Doch die Türen sind geschlossen, mit einem Holzkeil gesichert. Auf dem Parkplatz stehen zwei abgemeldete Autos, die vor sich hin rotten. Das Licht im Gebäude ist aus. Bei den Stadtverantwortlichen geht die Sorge um, dass es dauerhaft dunkel in dem Hochhaus bleiben wird. Hat Bad Bramstedt bald eine zweite Hotelruine?

Die Eingangstür ist mit Holzkeilen gesichert. © Quelle: Einar Behn

Das am Köhlerhof gelegene Hotel wird vom in Berlin ansässigen Unternehmen Grand City Hotel betrieben, der gleiche international agierende Konzern, dem auch das Hotel Gutsmann gehörte. Dort hatte 2013 ein Müllcontainer auf dem Hof gebrannt, Rauch war durch die Belüftungsanlage ins Gebäude gezogen. Es wurde daraufhin für immer geschlossen, auch wenn das Gebäude gar nicht beschädigt war. Durch Leerstand und Vandalismus ist es mittlerweile eine riesige Ruine im Bad Bramstedter Kurgebiet, von vielen als Schandfleck empfunden.

Droht dem Tryp-Hotel das gleiche Schicksal? Der Konzern gibt zur Zukunft des Hauses nur per E-Mail Auskunft und das auch nur wenig konkret. „Wir können Ihnen mitteilen, dass sich die Betriebsgesellschaft des Hotels zum 1. November 2022 geändert hat“, schrieb die Marketingabteilung des Konzerns. Die neue Betriebsgesellschaft sei zurzeit noch in der Strukturierungs- und Planungsphase, sodass noch keine Angaben zur künftigen Nutzung und Öffnung gemacht werden könnten. Im Januar wisse man vielleicht Näheres. Mitarbeiter des Hotels dürfen keine Auskunft geben, verweisen an die Konzernzentrale.

Schließungsgründe: Betreiberwechsel und schlechte Auslastung

An der Eingangstür des Hotels klebt ein Zettel: Aus „sicherheitsrelevanten Gründen“ sei der Betrieb auf „unbestimmte Zeit“ unterbrochen worden. Wo es an Sicherheit mangelt, war nicht zu erfahren. Die Marketingabteilung begründet die Schließung nicht mit Sicherheitsmängeln, sondern mit der schwachen Auslastung. Auch schon in der Vergangenheit sei es zu Winterschließungen gekommen. „Diese haben wir aufgrund der aktuellen Buchungssituation und des Betreiberwechsels in diesem Jahr lediglich vorgezogen“, heißt es in der E-Mail – Nachfragen bleiben unbeantwortet.

Ein Zettel an der Tür nennt „sicherheitsrelevante Gründe“ für die Schließung. © Quelle: Einar Behn

Winterschließungen hatte es bisher nur in den Corona-Jahren gegeben. Davor hatte das Hotel allerdings stets von guten Auslastungen berichtet. Vor allem lief das Geschäft mit Reisegesellschaften, die von Bad Bramstedt aus Hamburg und die Küstenregionen besuchten. Doch in den Bewertungsforen im Internet war in letzter Zeit nicht nur Gutes über das einstige Vier-Sterne-Hotel zu lesen. Bemängelt wird dort vor allem ein Investitionsstau.

Hochhaus des Tryp Hotels: Gebaut als der Flughafen Kaltenkirchen noch aktuell war

Das Haus hat eine wechselvolle Geschichte. Gebaut wurde das Hochhaus in den 70er Jahren, als der Flughafen Kaltenkirchen noch aktuell war. Als Hamburg den Flughafenbau 1980 ad acta legte, galt das Hotel mit seinen über 130 Zimmern als überdimensioniert für die Kleinstadt Bad Bramstedt, die damals keine 10.000 Einwohner hatte. Die Historie war von Konkursen, häufigen Besitzer- und Betreiberwechseln gekennzeichnet. Das Hotel lief schon unter verschiedensten Namen, wie Intermar, Hotel Köhlerhof, Treff, Mercure und jetzt Tryp by Windham.

Aus Insiderkreisen heißt es, dass das Gebäude auch schon verschiedentlich zum Verkauf angeboten worden sei. Doch angesichts der hohen Energiepreise dürfte es wohl schwer werden, einen Käufer für die schlecht wärmegedämmte Immobilie mit 14 Stockwerken zu finden.

Das Hotel Tryp by Windham Bad Bramstedt ist mit 14 Stockwerken das höchste Gebäude in der Stadt. Es bietet nach Angaben des Betreibers eine Gesamtfläche von 1400 Quadratmetern. In 15 Veranstaltungsräumen finden bis zu 800 Personen Platz. Den Gästen stehen 134 Zimmer zur Verfügung. Dazu gibt es zwei Restaurants, eine Bar sowie einen Wellnessbereich mit Pool und Sauna. Gebaut wurde das Hotel in den 1970er Jahren gemeinsam mit der benachbarten Wohnanlage und dem heutigen Seniorenheim am Köhlerhof. Der Komplex war damals ein lukratives Steuerabschreibemodell, da der Kreis Segeberg zum Gebiet der Zonenrandförderung gehörte.

Sorgen bereitet die Schließung Bad Bramstedts Bürgermeisterin Verena Jeske. „Wir benötigen dringend ein großes Hotel in der Stadt“, sagt sie. Das sei wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Geschäftsreisende müssten in Bad Bramstedt übernachten können. Für größere Unternehmen sei das eine Voraussetzung, sich in Bad Bramstedt überhaupt niederzulassen.

Die Bürgermeisterin wollte im Zusammenhang mit dem Auenland Quartier nördlich der Segeberger Straße einen Hotel-Neubau ermöglichen. Da die Deutsche Habitat nach einem Bürgerbegehren das geplante Wohnquartier nur noch halb so groß und nur noch südlich der Segeberger Straße bauen will, ist das Hotel aus den Plänen wieder herausgefallen.

Die Bürgermeisterin will aber längerfristig am Hotelbau festhalten. Das Haus sollte nördlich der Segeberger Straße, unmittelbar neben dem neuen Gewerbepark Auenland, entstehen.