﻿Tryp-Hotel storniert Buchungen: BT-Orchester sucht dringend Quartiere

Bad Bramstedt. Vom 30. Juni bis zum 2. Juli steigt das 20. Internationale Musikfest in Bad Bramstedt. Das BT-Orchester (BTO) sucht für die vielen Gäste aus dem In- und Ausland händeringend Unterkünfte. Ein Grund: die Schließung des Hotels Tryp by Windham am Köhlerhof.

Zum Musikfest werden 825 Gäste erwartet. Das ist nur noch gut die Hälfte der früher üblichen Gästezahl. Beim letzten Mal, 2018, waren 1500 Musiker gekommen. „Unter der Corona-Pandemie haben viele Orchester gelitten“, weiß Susanne Otto, Pressesprecherin des BTO. „Einige sind nicht mehr ausreichend spielfähig, um bei einem Musikfest aufzutreten, andere sind auch ganz aufgelöst worden“, so Otto.

Osteuropa beim Internationalen Musikfest Bad Bramstedt nicht vertreten

30 Orchester aus Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, den Niederlanden und Frankreich werden erwartet. Aus Osteuropa sind keine Gäste mehr darunter, auch nicht aus Bad Bramstedts polnischer Partnerstadt Drawsko Pomorskie. Sonst waren auch noch Tschechen dabei, früher auch Russen.

Trotz der geringeren Teilnehmerzahl sucht das BT-Orchester dringend Übernachtungsmöglichkeiten. Seit der Schließung des Tryp-Hotels im Dezember 2022 gibt es kein großes Hotel mehr in Bad Bramstedt. 150 Gäste hatten im Tryp-Hotel gebucht. „Unsere Zimmerreservierung wurde komplett gecancelt“, erklärte Berit Heisel, Vorsitzende von Musikkorps Sæby aus Dänemark. Susanne Otto berichtete von einem norwegischen Orchester, das im November gebucht hatte, dann aber zur Antwort bekam, man könne wegen einer „Betriebsunterbrechung“ keine Zusage geben.

Tryp-Hotel Bad Bramstedt nicht mehr erreichbar

Die Telefonzentrale des Tryp-Hotels in Bad Bramstedt ist unbesetzt, der Anrufer landet auf dem Anrufbeantworter, der irgendwann abschaltet. Laut Aushang in der Eingangstür wurde das Tryp-Hotel kurz vor Weihnachten wegen „sicherheitsrelevanter Mängel“ geschlossen. Die Konzernzentrale der Grand-City-Hotel-Group in Berlin hatte im Februar auf Anfrage mitgeteilt, dass der Eigentümer gewechselt hat. Doch der hat die gleiche Adresse wie der bisherige und ist nicht erreichbar.

Das BTO ist wegen der Schließung umso mehr auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. „Für das Musikfest benötigen wir etwa 300 Privatbetten“, sagt BTO-Vorsitzender Malte Noack. Die Einquartierung haben Uta Fraikin und Ute Scheunemann übernommen. „190 Briefe haben wir an die Quartiersgeber vom Musikfest 2018 herausgeschickt. Es gibt ja auch immer Stammgastgeber mit Stammgästen“, berichtet Ute Scheunemann. Außerdem wurden Flyer in ganz Bad Bramstedt verteilt. „Bisher haben wir 110 Betten von privaten Gastgebern. Das reicht aber noch nicht“, erklärt Uta Fraikin.

Wer Gäste aufnehmen will, kann sich an Ute Scheunemann und Uta Fraikin per E-Mail wenden (einquartierung@btorchester.de) oder an die Geschäftsstelle der Bramstedter Turnerschaft, Maienbaß 4.

Die Quartiermacherin betont, die Gastgeber bräuchten nur ein Bett, Frühstück und eine weitere Mahlzeit zur Verfügung zu stellen. Die Musiker seien das ganze Wochenende auf dem Musikfest unterwegs. „Die Gäste zu beherbergen, macht wirklich Spaß. Daraus sind schon echte Freundschaften entstanden“, sagt Uta Fraikin. Man könne das Musikfest in Bad Bramstedt dann „so richtig miterleben“. Quartiersgeber haben zu allen Veranstaltungen des Musikfestes freien Eintritt.