﻿Seedorfer Turmschänke öffnet wieder als A-la-carte-Restaurant

Landgasthöfe haben es nicht leicht. Viele sind geschlossen. Der Bad Segeberger Gastronom Florian Ritzki glaubt an Landgasthöfe und hat große Pläne für die Turmschänke in Seedorf. Was er ab Februar vorhat.

Seedorf. „Es war wie ein nach Hause kommen. Selbst im Dunkeln wusste ich noch, wo jeder Lichtschalter war“, erzählt Florian Ritzki von dem Moment, als er wieder die „Turmschänke“ betrat. In dem Landgasthof gleich neben dem historischen Torhaus hat er seine Ausbildung zum Restaurantfachmann gemacht. In den vergangenen Jahren und Monaten lief nicht mehr viel in dem einst beliebten Restaurant. Jetzt will Ritzki im wahrsten Sinne des Wortes das Licht wieder anmachen: Er plant, die Turmschänke ab Februar als A-la-carte-Restaurant zu betreiben.

Florian Ritzki sieht Zukunft für Landgasthöfe

Ist das nicht etwas gewagt? „Wir sind Vollblutgastronomen!“, sagt Ritzki über sich und sein Team. Er sei der Meinung, dass ein bodenständig geführter Landgasthof durchaus eine Zukunft haben könne. Nur ein ständiger Betreiberwechsel mit immer neuen Konzepten sei schlecht für das Geschäft. „Und so ein großes und schönes Objekt wie hier in Seedorf muss erhalten bleiben.“ Er wisse, worauf er sich einlasse. Lange Arbeitszeiten, kurze Nächte: „Gastronomie muss man lieben.“ Und er sei Gastronom mit Leidenschaft und versuche immer, ein guter Gastgeber zu sein. Unter seinem Namen betreibt Florian Ritzki schon ein Restaurant in Bad Segeberg. Dort soll alles weiterlaufen wie bislang.

In der Turmschänke sind große Feiern möglich

Der Bad Segeberger Gastronom Lutz Frank ist Eigentümer des Hauses in Seedorf, Ritzki tritt als Pächter auf. Seit dem Sommer schon richtet er Feiern in der Turmschänke aus. Bis zu 140 Leute finden Platz in dem Saal, der mit einem eigenen Tresen und sogar einer Bühne ausgestattet ist.

Als die vorherigen Betreiber aufgegeben hatten, habe Frank ihn gefragt, ob er wenigstens bis Jahresende die Ausrichtung der schon gebuchten Feiern übernehmen könne. Die Möglichkeit, in der Turmschänke zu feiern, werde gut angenommen, berichtet Ritzki. So entstand langsam, aber sicher die Idee, die Turmschänke komplett weiterzuführen. Es liegen schon viele Anmeldungen für das nächste Jahr vor. Auch die Hochzeitssuite für die Übernachtung wolle er wieder aktivieren.

Turmschänke will gut-bürgerliche Küche servieren

Aber die wohl wichtigste Neuigkeit: Bald sollen im Restaurant von donnerstags bis sonntags auch Tagesgäste bewirtet werden. 50 Plätze kann Ritzki anbieten. Er habe eine Speisekarte aus dem Jahr 2009 gefunden. Daran soll sich das Angebot orientieren: ein paar neue Akzente, aber vor allem gut-bürgerliche, bewährte Küche. „Der Fischteller war früher der Renner, auch das Sauerfleisch und Rumpsteak“, erinnert sich Florian Ritzki. Auch Catering und Partyservice sind geplant. Dem Gastronom in Seedorf zur Seite stehen wird Kathrin Bahr. Sie ist in seinem Bad Segeberger Betrieb angestellt, hat aber über 20 Jahre in der Turmschänke gearbeitet und kehrt somit an ihre alte Arbeitsstätte zurück. „Das wird aufregend!“, sagt sie freudestrahlend.

Zur Turmschänke gehört auch eine Kegelbahn. „Die läuft noch“, betont Ritzki. Im Moment werde sie nur in Kombination von Feiern genutzt. Künftig seien aber auch Kegelclubs wieder willkommen. Sie könnten sich bei ihm schon melden.

70 Jahre Turmschänke wird im Januar gefeiert

Ein Probelauf für die Akzeptanz des wiedereröffneten Landgasthofs wird sicherlich das letzte Januar-Wochenende. Dann soll mit Büfett, Party und Brunch drei Tage lang das 70-jährige Bestehen der Turmschänke gefeiert werden, bevor am Donnerstag, 2. Februar, ab 17 Uhr die Türen zum Restaurant nach langer Zeit wieder geöffnet sind.

Kontakt: Florian Ritzki, Tel. 0160/7576532, oder Kathrin Bahr, Tel. 0176/57623405