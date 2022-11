﻿Über dem Dorfplatz in Schackendorf leuchten jetzt neun Sterne

Wenn es dunkel wird in Schackendorf, dann gehen über dem Dorfplatz die Sterne auf – genau genommen sind es neun, und sie befinden sich in etwa sechs Metern Höhe. Angeschafft und aufgehängt haben sie Schackendorfer, die ihrer Gemeinde damit etwas zurückgeben wollten.

Schackendorf. In den Sommermonaten ist der Schackendorfer Dorfplatz wegen seiner günstigen Lage, vor allem aber wegen seiner vielfältigen Spielangebote längst ein echter Magnet, der weit über die Ortsgrenzen hinaus Familien mit Kindern anzieht. Dass das Areal zwischen Hauptstraße, Zur Trave und Altdorf inzwischen auch in der dunklen Jahreszeit ein echter Hingucker ist, liegt vor allem am Engagement mehrerer Einwohner.

Inzwischen leuchten über dem Dorfplatz morgens und abends gleich neun Herrnhuter Sterne und verleihen ihm dadurch eine ganz besondere Atmosphäre. Drei Exemplare – zwei kleine und ein großer mit einem Durchmesser von knapp anderthalb Metern – sind erst vor Kurzem neu hinzugekommen. Beschafft haben sie wieder Sven Pagel und Manfred Petrat, die vor mehreren Jahren auch die Idee dazu hatten. Seither werden die Erlöse aus dem alljährlichen Dorf-Boßeln in das Projekt investiert. Ein kleines Modell kostet direkt über den Hersteller 70 Euro.

Spende der Wählergemeinschaft Schackendorf half

„Das Boßeln ist eine Veranstaltung der Gemeinde; und wir wollten der Gemeinde etwas zurückgeben“, erklärt Sven Pagel. In diesem Jahr habe darüber hinaus eine größere Spende der Wählergemeinschaft Schackendorf (WGS) sehr bei der Anschaffung geholfen. Die WGS ist im Dorf mit ihrer absoluten Mehrheit in der Gemeindevertretung auch kommunalpolitisch die dominante Kraft.

Wie schon in der Vergangenheit hat auch 2022 wieder der Schackendorfer Elektriker Tim Holzmann von der Firma ETO für die notwendige Erweiterung der Anlage und die fachgerechte Installation gesorgt. „Die Kabel sind alle wetterfest und bleiben das ganze Jahr über hängen“, berichtet Manfred Petrat. Die Sterne selbst seien problemlos abzunehmen. Gelagert werden sie dann im Feuerwehrhaus schräg gegenüber vom Dorfplatz. Das sei mit der Wehrführung abgestimmt, so Petrat unter dem Nicken Holzmanns, zugleich stellvertretender Wehrführer.

Schackendorfer Unternehmer unterstützte Aktion

Eine große Hilfe beim Auf- und Abhängen der neun in einer Höhe von rund sechs Metern zwischen den hohen Eichen hängenden Exemplare sei der Schackendorfer Unternehmer Birger Bach, der dafür seinen Telelader mit Korb kostenlos zur Verfügung stelle. „Sonst hätten wir ein Problem“, sagt Sven Pagel. In diesem Jahr habe die ganze Prozedur mehrere Stunden in Anspruch genommen, in denen Bach und sein Sohn im Einsatz gewesen seien.

Bis Anfang kommenden Jahres leuchten die Sterne nun täglich morgens von 6.30 Uhr bis 9 Uhr („Damit auch die Schulkinder etwas davon haben“) und abends von 16 bis 23 Uhr. Holzmann hat dazu eine passende Schaltuhr eingerichtet. Und natürlich sind alle Exemplare mit energiesparenden LED-Birnen ausgestattet.

Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien jedenfalls durchweg positiv, berichten Petrat und Pagel übereinstimmend – definitiv Motivation genug, damit am Himmel über Schackendorf Ende nächsten Jahres womöglich noch der eine oder andere Stern mehr leuchtet.