Überfall auf Tankstelle in Norderstedt: Täter raubt Hunderte Euro

Norderstedt. Ein bewaffneter Täter hat eine Tankstelle in Norderstedt im Kreis Segeberg überfallen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat der Täter die Tankstelle am Freitag um 21.45 Uhr.

Der unbekannte Mann schoss vermutlich mit einer Schreckschusswaffe in die Luft und nahm anschließend mehrere Hundert Euro aus der Kasse der Tankstelle in Norderstedt, teilte die Polizei am Montag weiter mit.

Überfall auf Tankstelle in Norderstedt: Täter flüchtet Richtung Hamburg

Anschließend flüchtete der Mann den Angaben zufolge mit seiner Beute in Richtung Hamburg-Langenhorn. Das Geld packte er laut Polizei in einen hellen Beutel oder eine helle Tüte. Die überfallene Tankstelle in Norderstedt befindet sich an der Tangstedter Landstraße.

Die Fahndung nach dem Täter mit mehreren Streifenwagen der Polizei verlief in der Nacht ergebnislos.

Überfall auf Tankstelle in Norderstedt: Täterbeschreibung liegt vor

Der schlank gebaute Tankstellen-Räuber war laut Polizei zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und sprach fließend Deutsch. Er trug eine schwarze Jacke von Wellensteyn, blaue Jeans, weiße Turnschuhe und eine schwarze Sturmhaube.

Bei dem Überfall auf die Tankstelle in Norderstedt wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Tel. 040/528060.

Am Mittwoch war eine andere Tankstelle in Norderstedt auf ähnliche Weise überfallen worden. Es besteht der Verdacht, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht. Die Polizei prüft das nach Angaben eines Sprechers.