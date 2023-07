﻿Überfall mit Messer in Wahlstedt: Prozess endet überraschend

Bad Segeberg/Wahlstedt. Stefan K. (Name geändert) kann froh sein, noch zu leben. Eine falsche Bewegung, und er wäre von der Polizei erschossen worden. „Kopfschuss. Das hätte ich gemacht“, sagt ein Beamter am Donnerstag vor dem Amtsgericht in Bad Segeberg unmissverständlich. Denn der Angeklagte Stefan K. hatte einen Mann mit einem 20 Zentimeter langen Messer bedroht in einer Bank in Wahlstedt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich habe nur einen großen Kerl in der Tür gesehen, der einem Kleineren ein Messer an den Hals gehalten hat“, schildert der Polizist die Situation, die sich am Silvestertag 2021 abgespielt hatte. Eine Stichbewegung gegen Opfer oder die Beamten und diese hätten das Feuer eröffnet, so der Zeuge. So weit kam es glücklicherweise nicht.

Prozess in Bad Segeberg: Obdachloser mit Messer bedroht

Räuberische Erpressung wird Stefan K. vorgeworfen. Der 21-Jährige wirkt nervös, hat rote Flecken im Gesicht. Es ist das erste Mal, dass K. vor Gericht ist – und der Fall ist ungewöhnlich. Der Wahlstedter K. ist sozial engagiert, fängt bald eine Ausbildung als sozialpädagogischer Assistent an. „Die Tat ist ein völlig untypisches Verhalten“, stellt Richter Tobias Kleimann fest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch folge die Tat keiner Logik: K. betritt am 31. Dezember 2021 um 3.50 Uhr die Sparkasse am Markt in Wahlstedt und trifft dort auf Abdullah C.. Mit vorgehaltenem Messer soll der Obdachlose Geld, Bankkarte und den Schlüssel zum Tresor herausgeben. Absurderweise hält K. ihn für einen Bankmitarbeiter.

Dann soll das Opfer selbst die Polizei rufen. C. traut sich laut Aussage bei der Polizei erst nicht. Er hat Angst, hält K. für „einen Psychopathen oder Rassisten“. Nach dem Notruf soll C. mit einem Stuhl die Glastür zur Bank einschlagen. 14-mal versucht er es vergeblich. Dann randaliert der Täter K., zündet Überweisungspapiere an. Als die Polizei die Bank stürmen will, öffnet sich die Tür. K. kommt heraus, hält C. dabei vor sich und das Messer an dessen Hals. Die Beamten drohen mit Schüssen. K. gibt auf.

Angeklagter zur Tatzeit in Wahlstedt durch Drogen verwirrt?

Die Tat lag in der Coronazeit, erklärt Verteidiger Dr. Volker Berthold. K. wollte sich nicht impfen lassen, er verlor Freunde, konnte nicht weiterarbeiten. K. geriet an einen zwielichtigen Bekannten, mit dem er kurz vor der Tat Alkohol getrunken habe – möglicherweise waren weitere Drogen im Spiel. An das Geschehen kann sich der Angeklagte nur bruchstückhaft erinnern. Im Blut von K. wurden zwei Stunden nach der Verhaftung 1,3 Promille Alkohol gemessen und geringe Spuren von Amphetaminen und Ecstasy.

In der Bank will K. Geld besorgen für Alkohol, er hat dort ein Konto, dann eskaliert die Situation. Das Messer habe er wohl von seinem Bekannten bekommen, vermutet K. Bei seiner Festnahme wirkt K. auf die Polizisten verwirrt. Eine psychische Erkrankung kann später nicht festgestellt werden.

Prozess in Bad Segeberg endet ohne Urteil

„Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe“, sagt K. vor Gericht. Es tue ihm leid, dass er dem Zeugen C. Angst gemacht habe. Er will sich entschuldigen. Der obdachlose Zeuge jedoch konnte nicht geladen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das Gericht geht davon aus, dass K. in einer Ausnahmesituation war und nicht wieder straffällig wird. Auf eine Verurteilung verzichtet das Gericht. Stattdessen wird das Verfahren nach Jugendstrafrecht gegen Auflagen vorläufig eingestellt: K. muss 600 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen und zur Suchtberatung.

KN