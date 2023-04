﻿Überraschende Wende: Buchladen in Bornhöved bleibt erhalten

Für den Buchladen in Bornhöved wurde eine Nachfolgerin gefunden. Carola Kraus (r.) eröffnet den Laden am 1. Juni wieder, mit im Team bleibt Andrea Bränzel.

Bornhöved. Der Buchladen in Bornhöved war schon Geschichte, der Räumungsverkauf gelaufen. Inhaber Thomas Schulz hatte die Nachfolgersuche beendet, war bereit, das Geschäft anderweitig zu vermieten. Dann kam überraschend die Wende.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Carola Kraus ist begeisterte Leserin. Nach ihrem Bürojob in der Buchhaltung ist sie gern im Buchladen Schulz zum Stöbern vorbeigekommen. Zwei Jahre lang hat sie im Geschäft mitgearbeitet. Am letzten Öffnungstag im April den leeren Laden zu sehen, „das hat sich auf meine Stimmung ausgewirkt“ – und etwas in Gang gebracht.

Buchhandlung in Bornhöved wird neu eröffnet

Nach einem Gespräch mit ihrem Mann Christian war für Carola Kraus klar: Sie möchte den Laden übernehmen. „Das war eine Herzensentscheidung. Meine Frau lebt für Bücher“, schildert Christian Kraus. Bei Buchhändler Schulz rannte Carola Kraus mit ihrem Angebot offene Türen ein. Zwar hätte Schulz Mieter für das Geschäft gehabt – „aber nicht als Buchladen“, sagt er. „Sie ist eine Idealbesetzung.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sägegeräusche dringen am Montag aus dem Geschäft Am Alten Markt in Bornhöved. Freunde von Carola Kraus helfen mit, den Laden zu renovieren. Der Maler ist bereits bestellt und ein Reinigungsdienst. Am 1. Juni soll der Buchladen neu eröffnen. „Ein sportliches Ziel“, weiß Christian Kraus, der ebenfalls mit anpackt.

Pläne für den neuen Buchladen „Buchzeit“ in Bornhöved

Die alten Regale werden wieder aufgebaut, aber alles soll geräumiger werden, erzählt Carola Kraus. Und gemütlicher. Sitzgelegenheiten wird es nach der Neueröffnung geben, zum Lesen und Stöbern. Ihren Kunden möchte sie dann auch Kaffee anbieten. Es soll ein Ort zum Treffen und Reden werden. Auch Veranstaltungen wie Lesungen will Kraus künftig organisieren, um die Frequenz zu steigern und die Umsätze.

„Ich weiß, dass die Übernahme ein Wagnis ist, ein Abenteuer“, sagt Carola Kraus. Große Gewinne habe der Buchladen in den vergangenen Jahren nicht gemacht, räumt Buchhändler Thomas Schulz ein. Die Online-Konkurrenz sei groß, gleichzeitig habe man versäumt, Lesungen anzubieten. Der Räumungsverkauf aber habe gezeigt: Viele bedauerten den drohenden Verlust des Ladens. „Fast jeder Zweite hat uns darauf angesprochen.“

Nachfolgerin Carola Kraus ist in Bornhöved aufgewachsen

„Der Laden hat Potenzial“, ist Carola Kraus sicher. Im Umfeld gibt es sonst keinen Buchladen. Sie lebt in Gönnebek, ist in Bornhöved aufgewachsen. „Damals gab es hier alles in Bornhöved“, erinnert sich die 60-Jährige. Nach und nach seien die Geschäfte verschwunden. Mit dem Buchladen soll es anders sein. Am 1. Juni eröffnet das Geschäft unter dem Namen „Buchzeit“ neu, die Öffnungszeiten bleiben dieselben: werktags von 9 bis 12.30 Uhr sowie von 14.30 bis 18 Uhr, sonnabends nur vormittags.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Woche trifft sich Carola Kraus mit dem Buchgroßhändler für die Warenbestellung. „Das Buchangebot bleibt breit gefächert wie bisher“, verspricht sie. Aber auch Neues soll zu finden sein, etwa Mangas, die jetzt im Trend sind, ergänzt Christian Kraus.

Lesen Sie auch

Stammkunden bekannt sein dürfte auch Andrea Bränzel. Die Verkäuferin gehört ebenfalls zum neuen Team von Carola Kraus – mit der Perspektive, den Laden in einigen Jahren vielleicht selbst zu übernehmen. Vorher wollen die Frauen neuen Schwung ins Geschäft bringen.