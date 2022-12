﻿Uhren Richter gibt es seit langer Zeit

Es gibt Geschäfte, die sind aus Bad Segeberg nicht mehr wegzudenken. Uhren Richter an der Kurhausstraße gehört dazu. Seit 100 Jahren besteht das Unternehmen. Die Anfänge liegen aber nicht in der Kreisstadt.

Bad Segeberg. Ein Fachgeschäft, das seit 100 Jahren existiert und immer in Hand einer Familie geblieben ist, das gibt es nicht oft. Uhren Richter ist so ein Fall. Alexander Richter führt den Betrieb in dritter Generation. 1922 öffnete Uhrenmachermeister Eberhard Richter mit seiner Frau Senta das Geschäft im westpreußischen Elbing. Im Januar 1945 flüchtete das Paar Richtung Westen. In Bad Segeberg angekommen, wurde am 1. Mai kurz vor Kriegsende das Gewerbe angemeldet. „Angefangen hat es mit einem Wecker“, weiß der heutige Chef aus Erzählungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Uhren Richter zog 1954 in die Kurhausstraße um

Damals war das Geschäft noch in der Kirchstraße 4, neben der früheren Druckerei Dose. Nach dem Tod ihres Mannes 1949 führte Senta Richter den Laden allein weiter. 1954 zog Uhren Richter in die Kurhausstraße 13 um, wo Laden und Werkstatt seither zu finden sind. 1965 übernahm Sohn Horst die Leitung. 1999 übergaben Wiebke und Horst Richter wiederum an ihren Sohn Alexander.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Uhren und Schmuck gehören seit jeher zum Hauptsortiment. Aber auch Bestecke verschiedener Marken sowie Glaswaren sind auf rund 120 Quadratmetern Fläche zu finden. Ehrenpreise von Pokalen bis Medaillen werden ebenfalls angeboten. Im Keller gibt es eine eigene Abteilung dafür, derzeit allerdings eine Baustelle. Die Handwerker kommen nicht voran. Zum Service gehören Gravuren auf Glas, Plaketten und Pokalen. Und natürlich werden auch Uhren repariert. Alexander Richter ist kein Uhrmacher, „aber ich habe mir viel bei meinem Vater abgeschaut“. Somit sind Wartungen und Reparaturen kein Problem für den Goldschmiedemeister.

Alexander Richter ist kein Uhrmacher, sondern Goldschmied

In seinem gelernten Spezialgebiet übernimmt er zusammen mit einer angestellten Goldschmiedemeisterin die Anfertigung, Aufarbeitung oder Reparatur von Schmuckstücken. Manuela Richter kümmert sich mit drei Mitarbeiterinnen um die Kundenwünsche. Die Fahrräder, die ganz hinten im Laden stehen, sind keine Sortimentserweiterung, sondern das Hobby des 53-jährigen Chefs. Bei allen Erledigungen, Transporten und Auslieferungen in der Stadt kommt das Rad zum Einsatz.

Uhren Richter feiert Jubiläum nicht groß

Groß gefeiert wird das große Jubiläum nicht. Weil Alexander Richter rund um das Feierdatum Ende November eine Augen-OP bevorstand, fehlte die Zeit für die Vorbereitungen. Zu viel musste zuvor noch erledigt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Übrigens hatte Seniorchef Horst Richter, der vor einigen Jahren verstarb, einst nicht nur als Landesjugendwart der Segler Kontakte zur Kieler Politik geknüpft. So stattet Uhren Richter immer noch Landesministerien mit Besteck eines renommierten Herstellers aus.