﻿Ukrainerinnen in Seth „angekommen“ – aber die Heimat Charkiw fehlt sehr

Krieg in der Ukraine

Bei der Firma MIE in Seth haben Oxana Shokur (links) und Tetiana Nepokupne aus Charkiw in der Ukraine Jobs bekommen.

Sie sind glücklich über die Chance, aber traurig, dass sie überhaupt in die Situation gekommen sind. Oxana Shokur und Tetiana Nepokupne aus Charkiw in der Ukraine leben und arbeiten seit einem Jahr in Seth. In der Ukraine herrscht Krieg. Wie es den beiden geht und wie ihr Alltag aussieht, erzählen sie hier.

