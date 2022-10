﻿Umbruch bei Edeka in Bornhöved und Bad Segeberg: Was für Kunden wichtig ist

Zwei Edeka-Geschäfte in Bornhöved und Bad Segeberg sind mitten im Umbruch. In diesen Tagen werden die Weichen neu gestellt. In der Betriebsführung und für Kunden wird sich einiges ändern.

Bornhöved / Bad Segeberg. Zwei Edeka-Märkte im Kreis Segeberg erhalten neue Betreiber. In Bornhöved baut Edeka nach der Insolvenz des bisherigen Geschäftsleiters die Filiale um, will in wenigen Tagen mit anderem Betreiber neu eröffnen. Einen regulären Wechsel gibt es in der Filiale Gieschenhagen in Bad Segeberg. Dort starten zwei Frauen durch.

Noch in der Phase des Übergangs befindet sich der Edeka-Markt in Bornhöved, im Norden der Gemeinde. Der bisherige Betreiber war in Insolvenz gegangen. Edeka hat aber schon einen Nachfolger im Auge, Marco Hauschildt. Er führt bislang Edeka-Läden in Rendsburg und Flintbek.