﻿Umzug, Wettbewerbe und Spiele: Mehr als 1000 Kinder beim Vogelschießen

Bad Segeberg. Wenn ein Piratenschiff durch die Lübecker Straße segelt, Fledermäuse über den Marktplatz flattern und kleine Prinzessinnen in der Fußgängerzone Süßigkeiten unters Volk bringen, dann ist Kindervogelschießen in Bad Segeberg. Mit einem bunten Festumzug ging es durch die Kalkbergstadt.

Hunderte Zuschauer entlang der Strecke wollten das bunte Spektakel sehen. Am Nachmittag trafen sich die Lütten nach dem Umzug auf dem Landesturnierplatz, um bei abwechslungsreichen Spielen ihre Besten zu finden.

„Es ist toll hier“, sagt Mads Rudolph. Der sechsjährige Bad Segeberger fährt auf dem Wagen der Bäckerei Gräper mit und genießt die Fahrt durch die Stadt. Zwischendurch dürfen die Kinder Leckereien verteilen.

Die Zuschauer freuen sich über die ein oder andere süße Kleinigkeit, während sich die farbenfroh geschmückten Wagen ihren Weg durch die Innenstadt bahnen. „Das macht richtig Spaß“, sagt Marlen Zepert (4) aus Bad Segeberg, die auf dem Elfenwagen mitfährt und gerade ein paar Bonbons in die Menge wirft.

Kindervogelschießen in Bad Segeberg: Kleine Feuerwehrleute erfrischen das Publikum aus Wasserspritzen

Fröhlich, aber auch feucht geht es bei der Feuerwehr zu. Die Kinder auf dem Wagen der Brandbekämpfer haben genügend Wasser dabei. Mit Wasserspritzen bewaffnet, machen sie sich daran, für etwas Abkühlung beim Publikum zu sorgen. Bei hochsommerlichen Temperaturen ist das den meisten Zuschauern willkommen.

Vor allem für Familien ist das Kindervogelschießen in Bad Segeberg wieder ein schönes Fest. Die Reise der aufwendig dekorierten Wagen führt von der Burgfeldstraße durch die Altstadt und Fußgängerzone. Später wird in der Moltkestraße und Keltingsstraße pausiert. Hier gibt es für alle Teilnehmer des Umzugs ein Frühstück, das die Anwohner ausrichten. Durch die Kurhausstraße zieht der Tross dann wieder zurück in die Innenstadt.

„Ich bin zum ersten Mal mit meinem Gokart dabei“, erzählt Lion Modrow. Der Zwölfjährige aus Bad Segeberg hat sein vierrädriges Gefährt extra geschmückt. „Es ist schön, hier mitmachen zu können.“ Mit von der Partie ist auch die Kleinkapelle des Kindervogelschießenvereins, die nach der Pandemie einen erfolgreichen Neustart geschafft hat. In diesem Jahr sind 22 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren dabei.

„Eine Tradition, die es noch immer gibt. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Kleinkapelle so viel Fleiß und Herzblut an den Tag legt“, erklärt Dirk Reher, der Vorsitzende des Vereins. „Es ist toll, dass es wieder so viele Kinder gibt, die Lust haben, hier Musik zu machen. Das freut uns sehr.“

Ohne persönlichen Einsatz sei das größte nicht-kommerzielle Kinderfest in Schleswig-Holstein nicht zu meistern. Reher bedankt sich auch bei den unzähligen vielen Helfern rund um das bunte Umzugstreiben und später bei den Spielen auf dem Landesturnierplatz.

400 Preise für Kinder aller Altersklassen: Kindervogelschießen in Bad Segeberg ist ein großer Erfolg

Auf der „Rennkoppel“ geht es nicht nur aufgrund des Sommerwetters heiß her – hier stehen die Königsspiele an. Es gibt jeweils 25 Hauptpreise, die an der Armbrust für Jungen und beim Vogelpicken für Mädchen ermittelt werden. Bei den Spielen der einzelnen Altersklassen ab sechs Jahren bekommt jedes teilnehmende Kind einen Preis. „Insgesamt hat der Kindervogelschießenverein 400 Preise eingekauft“, rechnet Pressesprecher Tobias Gellert vor.

In den jüngeren Altersklassen wird nicht um Platzierungen gekämpft, den Vorschulkindern aber trotzdem jede Menge geboten. Lustige Wettbewerbe für die Jüngsten sorgen für zufriedene Gesichter. Viele Familien nutzen das gute Wetter für einen Besuch des Landesturnierplatzes.

Rund 750 Kinder von Bad Segeberger Schulen nehmen an den offiziellen Wettkämpfen für Teilnehmer ab sechs Jahren teil. Weitere 500 Vorschulkinder gehen bei den Nebenspielen an den Start. „Wir haben jedes Jahr neue Spielideen“, erklärt Reher, „da kommt auch bei der 144. Auflage des Kindervogelschießens keine Langeweile auf.“

KN