﻿Unbekannte sprengen in Kaltenkirchen AKN-Fahrkartenautomaten

Am Sonnabend gegen 2.30 Uhr hörten Anwohner im Bereich AKN-Haltestelle Holstentherme in Kaltenkirchen einen lauten Knall und weglaufende Personen. Das Landeskriminalamt ermittelt nun. Zeugen werden gesucht.

Kaltenkirchen. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend den Fahrkartenautomaten an der AKN-Station Holstentherme gesprengt. Anwohner hatten, so Polizeisprecher Lars Brockmann, kurz vor 2.30 Uhr einen lauten Knall gehört und drei Personen von der Haltestelle weglaufen gesehen. Kurze Zeit später hörten die Zeugen, wie Türen zuschlugen und ein Fahrzeugmotor ansprang. Das Fahrzeug entfernte sich.