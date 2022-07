Ein Kleinbus mit acht Menschen ist am Freitagmorgen die Böschung an der A20 im Übergang zur B206 heruntergefahren. Die Feuerwehr befreite die Insassen, zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Bad Segeberg. Am frühen Freitagmorgen verunglückte ein Kleinbus auf der A20 bei Bad Segeberg und stürzte die Böschung hinab. Die Feuerwehr Bad Segeberg befreite sieben Menschen aus dem Wagen, darunter zwei Schwerverletzte. Der Fahrer stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss.

Der Unfall geschah nach Polizeiangaben kurz nach 4 Uhr in der Nacht. Das Fahrzeug, ein Kleinbus aus Litauen, war auf der Autobahn 20 in Richtung Bad Segeberg unterwegs. Vor Bad Segeberg geht die Autobahn in einer Kurve in die Bundesstraße 206 über. In dieser Linkskurve kam der Fahrer rechts von der Straße ab.

Unfall auf A20 bei Bad Segeberg: Kleinbus stürzt Böschung hinab

Der Bus mit acht Personen darin fuhr die Böschung hinab und blieb auf der Fahrerseite liegen, schildert Polizeisprecher Lars Brockmann die bisherigen Erkenntnisse des Unfallverlaufs. Ein anderes Auto soll nicht beteiligt gewesen sein.

„Das Fahrzeug lag auf der Seite mehrere Meter tief im Graben“, schildert Dennis Schubring von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Segeberg, die Situation an der Unfallstelle. Die Feuerwehr war vom Rettungsdienst angefordert worden, weil mehrere Personen eingeklemmt waren. „Wir mussten sieben Menschen mit Leitern aus dem Fahrzeug befreien.“ Eine Person, die Schmerzen im Halswirbelbereich hatte, wurde mit einer Schleifkorbtrage nach oben transportiert.

Ein Kleinbus mit acht Menschen ist am Freitagmorgen die Böschung an der A20 im Übergang zur B206 heruntergefahren. Die Feuerwehr befreite die Insassen, zwei Menschen wurden schwer verletzt. © Quelle: Feuerwehr Bad Segeberg

Neben Polizei und Feuerwehr waren vier Rettungswagen und ein Notarzt am Unfallort im Einsatz. „Zwei 56-jährige Frauen wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht“, so Brockmann. Der Fahrer und die weiteren Personen im Fahrzeug blieben unverletzt.

Polizei: Unfallfahrer unter Drogenverdacht

Wieso der Wagen in dem Bereich von der Straße abkam, ist noch ungeklärt. Es gilt dort ein Tempolimit von 30. Allerdings besteht beim 33-jährigen Fahrer der Verdacht der Drogenbeeinflussung, teilt Polizeisprecher Brockmann mit. „Ein Vortest reagierte positiv. Zudem besteht der Verdacht der Übermüdung.“ Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Für die Einsatzarbeiten war die Autobahn bis kurz nach 7 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Geschendorf abgeleitet.