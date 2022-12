﻿Unfall auf der B4 bei Nützen: Fahrer stirbt noch am Unfallort

Ein Autofahrer ist am Freitagmorgen auf der B4 bei Nützen gegen einen Baum gefahren. Er verstarb noch am Unfallort.

Tragischer Unfall am Freitagmorgen: Ein Autofahrer ist am Freitagmorgen auf der B4 bei Nützen im Kreis Segeberg gegen einen Baum gefahren und verstarb noch am Unfallort. Die Kieler Straße wurde am Freitag auf Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt.