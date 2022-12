﻿Unfall auf der A 21 nahe Trappenkamp: Lkw von der Fahrbahn abgekommen

Hunderte kommen am Neujahrstag normalerweise an den Ihlsee in Bad Segeberg, um zuzusehen, wie sich ein Pulk von Menschen in das kalte Wasser stürzt. Zwei Mal fiel das Spektakel der Pandemie zum Opfer. Nun wurde das Event auch für Neujahr 2023 abgesagt. Die Initiatorin ist enttäuscht.