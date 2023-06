Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß auf Kadener Chaussee

Kostenfrei bis 14:30 Uhr lesen

Bad Bramstedt

Erst 2022 hatte Dirk Dillschneider die Leitung des Deutsch-Luxemburgische Schengenlyzeums in Perl übernommen. Nun wechselt er an die Gemeinschaftsschule Auenland in Bad Bramstedt. Dort tritt er die Nachfolge von Schulleiter Wolfram Henkies an. Warum es Dillschneider nach Schleswig-Holstein zieht.