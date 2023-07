﻿Unfall bei Lentföhrden: Reh ausgewichen – Auto prallt gegen Baum

Zehn Einrichtungen profitieren:

VR Bank in Neumünster schüttet 30 000 Euro Spendensumme aus

Die VR Bank in Neumünster hat am Freitag die Spendensumme von insgesamt 30 000 Euro ausgeschüttet. Nach Angaben der Bank ist die Spende auch als Wertschätzung für die in den Einrichtungen geleistete Arbeit zu verstehen. Folgende Vereine und Institutionen werden bedacht.