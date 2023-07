Unfall in Großenaspe: Mutter und Tochter schwer verletzt

Großenaspe. Mit schweren Verletzungen sind am Mittwoch zwei Frauen ins Krankenhaus gebracht worden. Sie wurden bei einem Unfall in Großenaspe verletzt. Die Fahrerin hatte an der Autobahnabfahrt nach offiziellen Angaben die Vorfahrt missachtet. Ihr Opel Corsa geriet halbseitig unter einen Lkw.

Gegen 14.45 Uhr wollte die Opelfahrerin von der A7 aus Richtung Kiel kommend nach links in die Landesstraße in Richtung Bad Bramstedt einbiegen. Aus Neumünster kam ein Lkw, den die Frau offenbar übersah. Auto und Lkw kollidierten. Der Opel geriet bei dem Unfall in Großenaspe halbseitig unter den Lkw.

Unfall in Großenaspe: Frauen außer Lebensgefahr

Die 48-jährige Fahrerin und ihre 24-jährige Tochter wurden schwer verletzt aus dem Wagen geholt. Anders als zunächst angenommen, waren die Opfer bei dem Unfall in Großenaspe nicht eingeklemmt. Die Frauen kommen aus der Ukraine. Sie wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide waren nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Großenaspe bei Bewusstsein. Lebensgefahr bestand nicht. Der Lastwagenfahrer, ein 42-jähriger Mann aus Neumünster, blieb bei dem Unfall in Großenaspe unverletzt.

Die Landesstraße 319 musste an der Autobahnüberquerung für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. An dem Opel Corsa entstand Totalschaden, am Lkw Blechschaden.

KN