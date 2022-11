Letzte Finanzierungslücke für neue Orgel in der Bad Segeberger Marienkirche geschlossen

11.156 Euro? Die Summe, die der Lions Club Segeberg dem Förderverein Marienkirche in Bad Segeberg gespendet hat, ist nicht zufällig so krumm. Sie verweist auf das Gründungsjahr der historischen Backstein-Basilika. Was mit dem Geld passieren soll, steht bereits fest.