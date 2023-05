Radfahrer (15) bei Unfall in Bad Segeberg schwer verletzt

Bad Segeberg. Bei einem Unfall in Bad Segeberg ist ein 15-jähriger Radfahrer am Montag schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es in der Burgfeldstraße zu dem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und dem Radfahrer. Der Jugendliche wurde nach ersten Einschätzungen schwer verletzt, schwebt inzwischen aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach ersten Erkenntnissen war der Linienbus um 7.32 Uhr auf Burgfeldstraße aus Richtung „Am Bienenhof“ kommend in Richtung Kaiser-Lothar-Allee unterwegs. Laut Zeugen befuhr der 15-Jährige auf seinem Rad unzulässig den aus seiner Sicht linken Radweg in der entgegengesetzten Richtung, teilte die Polizei mit.

Busunfall in Bad Segeberg: 15-Jähriger wurde mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Radfahrer auf die Fahrbahn. Die 55-jährige Busfahrerin bremste zwar, dennoch kollidierte der Radfahrer frontal mit dem Bus. Der lebensgefährlich verletzte 15-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Businsassen blieben unverletzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Eine Streife der Polizei Bad Segeberg nahm den Verkehrsunfall auf und zog einen Sachverständigen zur Klärung der Ursache hinzu. Ein Abschleppunternehmen transportierte den Bus ab. Der Sachschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf rund 6000 Euro belaufen.

Die Ermittler suchen weitere Zeugen des Unfalls und bitten unter Tel. 04551 / 8843110 um Hinweise.