In Kaltenkirchen ist ein etwa zehn Jahre altes Mädchen vom Rad gestürzt und mit einem Auto zusammengestoßen. Da das Kind kurze Zeit später nicht mehr zu finden war, sucht die Polizei öffentlich nach ihm.

Unfall mit Rad und Auto in Kaltenkirchen: Polizei sucht Mädchen

Kaltenkirchen. Am Donnerstagmorgen ist es an der Kreuzung Kieler Straße/Friedenstraße in Kaltenkirchen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind auf seinem Fahrrad gestürzt sein soll.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte eine Audi-Fahrerin von der Kieler Straße in Fahrtrichtung Hamburger Straße nach links in den Funkenberg abbiegen. Sie hielt gegen 8.15 Uhr auf der Linksabbiegespur an der roten Ampel.

Aus Richtung Funkenberg kommend überquerte ein etwa zehnjähriges Mädchen auf einem dunklen Damenrad die Fahrbahn. Das Mädchen soll hierbei ohne Fremdeinwirkung gestürzt sein. Dabei kam es nach Polizeiangaben zum Kontakt mit der Front des Autos, an dem Sachschaden entstand.

Unfall in Kaltenkirchen: So wird das gesuchte Mädchen beschrieben

Das Mädchen war nach ersten Zeugenaussagen in Begleitung eines jüngeren Mädchens auf einem Kinderrad. Beide Kinder hatten Schulranzen dabei. Die Gestürzte hatte braune Haare und eine beige-braune Jacke.

„Die Kommunikation zwischen der Autofahrerin und dem Mädchen per Handzeichen verlief offenbar missverständlich, sodass die 21-Jährige nach Räumung der Kreuzung das Kind nicht mehr auffinden konnte“, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Das Polizeirevier Kaltenkirchen bittet die Kinder bzw. deren Eltern sowie mögliche Zeugen um Kontaktaufnahme unter 04191-3088-0.