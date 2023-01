Unfallflucht in Bad Bramstedt: Polizei sucht Zeugen

In der Straße „Am Ihlsee“ In der Straße „Am Ihlsee“

Wohnungseinbruch in Bad Segeberg: Polizei sucht Zeugen

In der Straße „Am Ihlsee“ in Bad Segeberg ist am Sonnabend in eine Wohnung eingebrochen worden. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.