﻿Uni-Gesellschaft: Lutz Köhler löst Dieter Kolschöwsky ab

Bad Segeberg. Mit dem noch einmal gut besuchten Vortrag von Prof. Oliver Auge zum Thema „1200 Jahre deutsch-dänische Grenzgeschichte“ ging nicht nur die Vortragsreihe des ersten Halbjahres 2023 der Universitätsgesellschaft zu Ende, sondern auch eine Ära. Nach drei Jahrzehnten gab Oberstudienrat Dieter Kolschöwsky (82) die Sektionsleitung in jüngere Hände.

„Insgesamt 167 Vorträge und sechs Exkursionen konnte ich in den 30 Jahren meiner Tätigkeit als Sektionsleiter hier in Bad Segeberg organisieren. Die vielen lebendigen Begegnungen mit den interessanten Professoren aus allen Fakultäten der Kieler Universität waren für mich eine interessante und anregende Zeit“, sagte Kolschöwsky bei seiner Verabschiedung.

Nun freue er sich, diese Aufgabe an Lutz Köhler (45), Studienrat für Biologie und Chemie am Städtischen Gymnasium Bad Segeberg, übergeben zu können. Köhler, der in Bad Segeberg mit seiner Familie wohnt, kam 2015 ans STG. Nach kurzer Bedenkzeit übernahm er die Aufgabe bei der Uni-Gesellschaft.

Kolschöwsky hatte damals Horst Tschentscher abgelöst

Auch Dieter Kolschöwsky war damals eher unvermittelt zum Posten des Sektionsleiters gekommen. Als sein Vorgänger Dr. Horst Tschentscher erkrankte, bat ihn der damalige Schulleiter der Dahlmannschule, Klaus Stolzenberg, kurzfristig die Uni-Gesellschaft zu übernehmen. Als er dann im Oktober 1993 zum Leiter der Segeberger Sektion gewählt wurde, nahm er die Wahl gerne an.

So konnte er als „Kieler Jung“ wieder die Verbindung zu seiner Uni knüpfen, die ihn wesentlich geprägt hatte. 1941 in Kiel geboren, hatte er dort sein Abitur gemacht und an der Kieler Universität die Fächer Latein und Geschichte für das Lehramt studiert. 1971 kam er als Studienrat nach Bad Segeberg ans Städtische Gymnasium und blieb hier bis zu seiner Pensionierung als Lehrer.

Wie Kolschöwsky bei seiner Verabschiedung berichtete, war ihm die Leitung nur möglich durch die Mitarbeit treuer und engagierter Mitglieder. Besonders dankte er seinem Vertreter, Oberstudienrat Peter Koch, der mit großer Sorgfalt die Kasse führte. Dankbar hob Dieter Kolschöwsky die Begeisterung der Mitglieder des Programmbeirats hervor, die alljährlich intensiv die Auswahl der Vortragsthemen berieten, und andererseits die Bereitschaft einiger Mitglieder, die Referenten vor dem Vortrag zu einem Imbiss einzuladen.

Kreis Segeberg wollte plötzlich Gebühren

Als er Sektionsleiter wurde, fanden die Vorträge traditionell im Gartensaal des Hauses Segeberg statt. Aber nur bis 2005, dann wollte der Kreis Segeberg plötzlich Gebühren für Raum und Geräte. Kolschöwsky fand es inakzeptabel, dass eine ehrenamtlich zur Bereicherung des kulturellen Lebens tätige Gesellschaft für die Nutzung von Räumen, die durch Steuergelder erhalten werden, zahlen sollte.

In dieser Situation half der damalige Bürgermeister der Stadt, Hans-Joachim Hampel. Er bot die Kunsthalle der Villa Flath an. Leider war der Raum im Winter zu kalt und wies in akustischer Hinsicht große Mängel auf. Ab März 2010 durften die Seminarräume der Segeberger Kliniken kostenlos genutzt werden. Doch dann kam Corona, und die Klinikräume standen für die Öffentlichkeit nicht mehr zur Verfügung.

Neue Heimat am Städtischen Gymnasium in Bad Segeberg

Seit Herbst 2022 stellt der Schulleiter des Städtischen Gymnasiums, Oberstudiendirektor Thomas Schwerin, der Uni-Gesellschaft zwei Klassenräume für die einmal im Monat stattfindenden Vorträge zur Verfügung.

Nun hofft und wünscht der scheidende Sektionsleiter Dieter Kolschöwsky, dass der Bad Segeberger Ableger mit seinem neuen Leiter Lutz Köhler immer interessante Professoren mit ihren Themen anbietet und der große Zuspruch anhält. Vor allem wünscht er für das nächste Jahr zum 100-jährigen Bestehen aber ein erfolgreiches „Jubilieren“.

