﻿Vandalismus auf Waldplatz der Vicelin-Kita Bornhöved im Erlebniswald

In einer abgelegenen Ecke des Erlebniswaldes hat die Waldgruppe des Vicelin-Kindergartens ihr Zuhause. Trotzdem haben hier mehrfach unbekannte Täter randaliert, das Inventar mit Beschimpfungen und Obszönitäten beschmiert.

Bornhöved/Daldorf. Die Leichtigkeit ist verschwunden. Bevor die Kinder der Waldgruppe der Vicelin-Kita Bornhöved zu ihrem Platz im Erlebniswald Trappenkamp dürfen, prüfen Erzieher, ob der Platz für sie betretbar ist. Unbekannte hatten zuletzt mehrfach obszöne Schmierereien hinterlassen, Spielgeräte wurden beschädigt und verunreinigt. Die Taten wirken persönlich. Die Polizei ermittelt.

Seit Jahren haben die Waldkinder der Bornhöveder Vicelin-Kita ihren Platz im Erlebniswald Trappenkamp. Das Gelände ist offen zugänglich, liegt aber doch etwas abseits und ist abgeschirmt von Bäumen. Der normale Besucher stolpert nicht darüber, aber der Waldplatz der Kita ist auch kein Geheimnis. Es kommt immer wieder vor, dass Fremde den Platz nutzen, Flaschen und anderen Müll hinterlassen, schildert Ulrike Stumpf, Leiterin der Vicelin-Kita in Bornhöved.

Vandalismus auf Waldplatz der Vicelin-Kita Bornhöved

Was sich den Betreuern aber in der letzten Ferienwoche geboten hat, hat der Kindergarten schon lange nicht mehr erlebt. Das Tipi der Kinder war mit schwarzer Sprühfarbe verunstaltet, ebenso die Fenster der Schutzhütte. „Schlampe“, „Sex“ – mit Permanent-Markern wurden Tische beschmiert mit Schimpfwörtern und Beleidigungen – zum Teil auch in Bezug auf die Kinder.

Schmierereien, Beleidigungen, Obszönitäten: Unbekannte haben an mehreren Tagen den Waldplatz der Vicelin-Kita Bornhöved im Erlebniswald Trappenkamp beschädigt. © Quelle: Vicelin-Kita

Auf mehrere Oberflächen wurden Penis-Darstellungen hinterlassen, schildert Merle Heisch, sozialpädagogische Assistentin der Kita. „Die Kinder waren ganz aufgedreht“, beschreibt sie die Reaktion der Kinder, die zwar nicht lesen konnten, was dort hingeschmiert wurde, aber doch die Zerstörung wahrnehmen konnten. Eine Hängematte wurde abgerissen, die Plane eines Sonnenschutzes angekokelt.

Außerdem haben die Täter in die Kochtöpfe uriniert, mit denen die Kinder im Sand spielen. „Ich bin wirklich froh, dass ich das noch rechtzeitig gesehen habe“, sagt Heisch. Seit fünf Jahren arbeite sie nun in der Waldgruppe, aber so etwas habe sie noch nicht erlebt.

Schmierereien und Zerstörung: Jugendliche Täter unter Verdacht

Die Scheiben wurden inzwischen von den Landesforsten als Besitzer des Erlebniswaldes ausgetauscht, die Oberfläche des beschmierten Tisches abgeschleift, um die Schriftzüge zu entfernen. Nicht auf allen Oberflächen sei das gelungen, sagt Heisch. Reste der Schmierereien wollen die Erzieher zusammen mit den Kindern übermalen.

Mit schwarzer Sprühfarbe wurde die Schutzhütte der Waldkita beschmiert. Die Fenster wurden inzwischen ausgetauscht durch den Erlebniswald Trappenkamp. © Quelle: Vicelin-Kita

Der finanzielle Schaden hält sich im Rahmen, es bleibt aber ein ungutes Gefühl. Bevor die Kinder jetzt zu ihrem bekannten Platz dürfen, prüft nun eine Aufsichtsperson, ob das Gelände in Ordnung ist. Die Schmierereien wirken persönlich. Bereits vor den Ferien waren erste Schmierereien aufgetreten, dann jüngst an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der letzten Ferienwoche.

An keiner anderen Stelle im Erlebniswald wurden ähnliche Beschädigungen gefunden, bestätigt Stephan Mense, Leiter des Erlebniswaldes. Er vermutet, dass es bei den Verursachern um Jugendliche handeln könnte, die eine Verbindung zur Waldkita haben oder hatten. Er hofft, dass die Polizei die Verursacher findet und ihnen deutliche Grenzen aufzeigt.

Waldplatz der Kita: Erlebniswald Trappenkamp erhöht Kontrollen

Die Vermutung, dass es sich um Jugendliche oder sogar Kinder bei den Tätern handelt, hält auch Polizeisprecher Lars Brockmann für möglich. Auch wegen der Rechtschreibfehler. Verifiziert sei diese Vermutung aber nicht. Die Polizeiwache in Rickling ermittelt. Kurzzeitig stand auch die Ermittlung wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole im Raum – eine der Krakeleien ähnelt einem Hakenkreuz. Dieser Verdacht habe sich aber nicht bestätigt, so Brockmann.

Auch das Tipi der Kinder auf ihrem Waldplatz im Erlebniswald Trappenkamp wurde beschmiert. Überall auf dem Gelände hinterließen die Täter solche Penis-Darstellungen. © Quelle: Vicelin-Kita

In der Zwischenzeit steht der Platz der Waldkita unter strengerer Beobachtung, macht Erlebniswald-Leiter Mense deutlich. „Wir haben hier auch einen Spätdienst.“ Dieser schaue nun häufiger am Platz vorbei am Abend.