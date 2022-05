Vatertag am Großen Segeberger See: Polizei zieht erstaunliches Fazit

Himmelfahrt heißt: Viele Vatertagtouren. Vor allem die Uferzonen an Seen in Bad Segeberg hatte die Polizei im Auge. Sie war mit großem Aufgebot unterwegs, schrieb Anzeigen, und zog am späten Nachmittag ein erstaunliches Zwischenfazit.

Bad Segeberg / Klein Rönnau.Keine 20 Grad, windig, bewölkt: Das eher herbstliche Wetter am Himmelfahrtstag trug möglicherweise dazu bei, dass nur relativ wenige Vatertag-Touren am Großen Segeberger See und am Klüthsee entlang zogen.

In der Spitze waren es bis zu 300, teilte die Polizei mit, die mit großem Aufgebot vor Ort war. Auch etliche Frauen wurden in den Vatertag-Gruppen gesichtet. In früheren Jahren waren über 1000 Feiernde gezählt worden, mit vielen strafrechtlichen Vorfällen. Auch kreisweit blieb es ruhig, so die Leitstelle. Auch in Kaltenkirchen, wo ein besonderes Augenmerk dem Freizeitpark galt, hatten die örtlichen Kräfte keine Besonderheiten zu vermelden.