Vatertag am Segeberger See: Polizei wurde von Feiernden angegriffen

Ein beliebter Treffpunkt am Vatertag: Die Wiese an der Badestelle Klein Rönnau am Großen Segeberger See.

Kreis Segeberg.Hatte es am Himmelfahrtstag tagsüber bei den Vatertagtouren ruhig ausgesehen, musste die Polizei im späteren Laufe des Tages dann doch einschreiten. Gefordert war sie vor allem am Seeufer in Klein Rönnau sowie in Kaltenkirchen.

Insgesamt hatten die Dienststellen der Polizeidirektion Bad Segeberg in ihrem Einsatzgebiet, den Kreisen Segeberg und Pinneberg, dennoch einen ruhigen Tag, sagt Pressesprecher Lars Brockmann. Verglichen zumindest mit den Jahren vor den durch die Pandemie bedingten Einschränkungen.

Bei Vatertag-Feier wurde Polizistin am Kopf getroffen

37 Mal sahen sich die Polizeibeamten im Bereich der Polizeidirektion gezwungen einzuschreiten. Die Palette reicht von Körperverletzungen über Ruhestörungen bis zu Verkehrsdelikten.

An der Badestelle am Großen Segeberger See in Klein Rönnau hielten sich in der Spitze bis zu 300 Menschen auf. Dort registrierte die Polizei zwei Körperverletzungen und einen tätlichen Angriff, bei dem eine Beamtin durch einen Becherwurf am Kopf getroffen wurde.

Polizei sprach bei Vatertag-Feier viele Platzverweise aus

Als ein Platzverweis durchgesetzt werden sollte, sperrte sich ein 23-Jähriger und verletzte hierbei zwei Beamte leicht. Dem jungen Mann droht ein Strafverfahren wegen Widerstands. Außerdem fanden die Polizisten in einem Fall Betäubungsmittel, nahmen vier Menschen in Gewahrsam und sprachen 19 Platzverweise aus.

Den Weg am Großen Segeberger See entlang, traditionelle Strecke für Bollerwagentouren zu Himmelfahrt, hatten nach Informationen von KN-online 60 Polizeibeamte unter Führung des amtierenden Revierleiters Polizeihauptkommissar Klaus Tiemann scharf im Auge gehabt. Die Stadt Bad Segeberg hatte außerdem vorsorglich einen Sicherheitsdienst damit beauftragt, an der Seepromenade nach dem Rechten zu sehen, und die Backofenwiese gesperrt.

In Kaltenkirchen rammte Fahrzeug eine Werbetafel

Im Freizeitpark in der Schirnauallee in Kaltenkirchen beobachtete eine Streife um 17.30 Uhr ein mit drei Menschen besetztes Golf-Cart, das eine Werbetafel umfuhr. Der 27-jährige Fahrer aus Kaltenkirchen pustete über 1,5 Promille Alkohol. Ein Arzt entnahm dem Mann daraufhin auf der Wache eine Blutprobe.