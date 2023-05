﻿Vatertag in Bad Segeberg: Backofenwiese gesperrt, Seepromenade frei

Bad Segeberg. Weniger die Angst vor fliegenden Fäusten als die vor fliegenden Grills treibt die Stadt Bad Segeberg bei ihren Vorbereitungen auf den kommenden Himmelfahrtstag um. Das lässt sich zumindest aus der Begründung schließen, die Bürgermeister Toni Köppen für bereits angeordnete Einschränkungen und Sperrungen am Großen Segeberger See liefert.

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden die Backofenwiese und der dortige Parkplatz, wo sich früher regelmäßig Hunderte Besucher bis in die Nacht hinein tummelten, vollständig eingezäunt. Er habe sich dazu vorher mit dem Polizeirevier Bad Segeberg abgestimmt, so Köppen. Die Ordnungshüter wollen ihrerseits am 18. Mai wieder eine verstärkte Präsenz zeigen.

Am Himmelfahrtstag sind erfahrungsgemäß auch in der Kreisstadt traditionell viele feiernde Menschen teilweise mit Bollerwagen und mobilen Grills unterwegs. Und mit jedem Meter steigt bei etlichen der Alkoholpegel. Als später Treffpunkt der Feiernden hatte sich irgendwann die Backofenwiese inklusive des dortigen Landeplatzes für den Rettungshubschrauber herauskristallisiert.

Hubschrauberlandeplatz der Kliniken muss frei bleiben

Um im Notfall diese Fläche schnell und ungehindert nutzen zu können, wäre zur Räumung ein erheblicher personeller polizeilicher Aufwand notwendig, heißt es aus dem Rathaus. Das könnte im Zweifel die erforderliche Hilfe so sehr verzögern, dass Gefahr für Patienten drohe, die auf dem Luftwege in die Segeberger Kliniken oder von dort transportiert würden.

Das Verbot der Nutzung erstrecke sich darüber hinaus auf den gesamten Parkplatz, so der Bürgermeister, da dort aufgestellte und gegebenenfalls heiße Grills oder auch andere Gegenstände wie Klappstühle durch den extremen Wind der Rotorblätter in die Luft geschleudert werden könnten. Erhebliche Verletzungen bei Personen und womöglich Schäden an abgestellten Fahrzeugen wären unerwünschte Folgen. Diese Argumentation ist auch in einer Amtlichen Bekanntmachung der Stadt Bad Segeberg nachzulesen, die den rechtlichen Rahmen bildet.

Stadt Bad Segeberg beauftragt privaten Sicherheitsdienst

Offen und frei zugänglich bleiben sollen nach den Worten von Ordnungsamtsleiter Hartmut Gieske am Vatertag hingegen die gesamte Uferpromenade und die Wege um den See. An der Promenade werde allerdings ein privater, von der Stadt beauftragter Sicherheitsdienst die Lage im Blick behalten und bei Bedarf einschreiten. „Wir wollen den Leuten ja nicht alles verbieten.“

Und für die Polizei sei es einfacher, sich mit ihren Kräften auf einen Anlaufpunkt konzentrieren zu können. Wie in den vergangenen Jahren dürfte das vor allem die Badestelle am Klüthsee auf der Klein Rönnauer Seeseite sein.

Polizei Bad Segeberg verstärkt Personal auf den Dienststellen

„Wir werden das Personal auf unseren Dienststellen an diesem Tag verstärken und ebenfalls ein besonderes Auge auf die Lage haben“, kündigt Polizeihauptkommissarin Sandra Firsching an, Sprecherin der Direktion Bad Segeberg. Um wie viele Beamte es dabei genau gehe, verrät die Polizei vor solchen Einsätzen grundsätzlich nicht.

Zwar war es in den vergangenen Jahren am Vatertag, nicht zuletzt bedingt durch die Corona-Pandemie, auch in Bad Segeberg deutlich ruhiger geworden. Doch erinnern sich die Verantwortlichen bei der Polizei, bei der Stadt sowie beim Amt Trave-Land noch immer mit Schrecken an manch schlimme Ausschreitungen mit zum Teil schwer verletzten Besuchern.

Ihlsee in Bad Segeberg war für Feiernde keine geeignete Alternative

Weil sich damals die heftigsten Fälle, darunter ein Angriff mit einem Wagenheber, bei einbrechender Dunkelheit und steigendem Alkoholkonsum auf der Backofenwiese abspielten, wurde diese schließlich an Himmelfahrtstagen komplett gesperrt. Später entdeckten die Leute dann kurz den Ihlsee als Alternative, ebenfalls mit einigen unschönen Zwischenfällen. Doch der Weg dorthin (und vor allem der zurück) ist vielen Bollerwagen-Touristen offensichtlich zu weit.