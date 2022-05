Vatertag-Touren in Segeberg: Wo Hotspots liegen und Polizei schon wartet

Die Vatertag-Touren im Kreis Segeberg nahen: Die Einsatzhundertschaft Eutin der Polizei steht am Himmelfahrtstag bereit, Ordnungsbehörden erließen Beschränkungen. Es gibt einige Hotspots und eine vorsorgliche Sperrung.

Kreis Segeberg.Die Ordnungsbehörden mit der Polizei bereiten sich auf den Himmelfahrtstag vor. Am Donnerstag, 26. Mai, werden viele Männergruppen etwa am Großen Segeberger See und im Freizeitpark Kaltenkirchen erwartet.

Oft ziehen Männergruppen durch die Lande, durchaus alkoholisiert und mit Bollerwagen samt Musikanlage ausgerüstet. Vor der Coronazeit ging es an den Hotspots oft laut her, wurde auch viel Müll zurückgelassen. Nach Abebben der Pandemie wird Ähnliches in diesem Jahr erwartet.