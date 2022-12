﻿Dorfpartys 2023: Das haben die Landjugenden geplant

Die letzten Jahre waren für die Landjugendgruppen aus dem Kreis Segeberg nicht einfach. Viele Veranstaltungen wurden wegen Corona abgesagt, auch neue Mitglieder fehlten. Jetzt möchten sie wieder in den Alltag starten – und haben dafür in 2023 unterschiedliche Partys und Aktionen geplant.

In Wiemersdorf wird im Februar 2023 Karneval gefeiert – an zwei Wochenenden steigt die Faschingsfeier „Latuff“.

Kreis Segeberg. Kinder und Jugendliche haben zu den Verlierern der Corona-Pandemie gezählt. Der Alltag dieser Zielgruppen wurde durch die Absage vieler Veranstaltungen sowie das Home-Schooling stark eingeschränkt. Auch für die Landjugendgruppen im Kreis Segeberg waren die letzten zwei Jahre nicht einfach. „Unser Verein lebt von den gesellschaftlichen Aktivitäten und diese konnten nicht stattfinden“, berichtet Liza Martens von der Landjugend Wiemersdorf. Dadurch hätten sich einige Mitglieder stark zurückgezogen. In 2023 möchte der Vorstand das Vereinsleben wieder hochfahren, viele Feiern veranstalten und Nachwuchs für ihre Landjugend gewinnen. So ist die Lage der verschiedenen Landjugendgruppen im Kreis Segeberg und das sind die Pläne für das kommende Jahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Abwechslungsreiches Programm bei der Landjugend Wiemersdorf

Gleich im Februar soll in Wiemersdorf die erste Party steigen. Gemeinsam mit dem Turnverein sowie der Freiwilligen Feuerwehr organisiert die Landjugend die Faschingsfeier „Latuff“. Die hat in Wiemersdorf eine lange Tradition: vor mehr als 40 Jahren wurde die Faschingsfeier zum ersten Mal auf die Beine gestellt. Am 11. und 18. Februar 2023 dürfen sich die Gäste auf unterschiedliche Auftritte wie Sketche und Tanzeinlagen sowie eine ausgelassene Party freuen.

Für den Rest des Jahres hat die Landjugend weitere Veranstaltungen in der Planung. An Ostersamstag, 8. April, steht das jährliche Osterfeuer mit Diskjockey und Tanz an. Im August folgt die Stoppelfete – bisher steht hierfür noch kein genaues Datum fest. „Wir machen das Datum davon abhängig, wann die Ernte beginnt und welches Stoppelfeld wir nutzen dürfen“, erzählt Liza Martens. „Unser Ziel für 2023 ist es außerdem, neue Mitglieder zu finden“, so die 24-Jährige. Eigentlich hätten sie immer eine hohe Bekanntheit gehabt, durch die fehlenden Partys sei diese in den letzten beiden Jahren jedoch gesunken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trecker-Treck in Wakendorf II lockt zahlreiche Besucher an

In Wakendorf II laufen die Vorbereitungen für die diesjährige Silvesterparty der Landjugend. „Während Corona konnten wir leider gar keine Veranstaltungen durchführen, erst dieses Jahr sind diese so langsam wieder angelaufen“, berichtet Kim Wollgast. Sie leitet die Landjugend in Wakendorf II und hat während des Lockdowns versucht, den Verein am Leben zu erhalten. „Die Landjugend lebt von dem Miteinander und das wurde leider stark eingeschränkt.“ Jetzt möchte die Gruppe wieder in den normalen Alltag starten.

Die Zuschauer freuen sich, wenn es beim Trecker-Treck in Wakendorf II laut und staubig wird. © Quelle: Alexander Christ

Am 22. und 23. April findet der beliebte Trecker-Treck in Wakendorf II statt. Dann soll es auf der Festwiese laut und staubig werden. 1998 wurde das Event das erste Mal veranstaltet und erfreut sich seitdem an großem Zuspruch – zuletzt sind für die Veranstaltung mehr als Tausend Gäste angereist. Beim Trecker-Treck muss ein mit Gewichten beladener Wagen mit einem Zugfahrzeug möglichst weit geschleppt werden. Dabei wandert das Gewicht mit jedem Meter weiter in Richtung Traktor und macht das Ziehen schwerer. Das Spektakel wird von einem Moderator begleitet, der der Menge ordentlich einheizt. Neben den sportlichen Aktivitäten gibt es am ersten Abend noch eine große Zeltfete.

„Natürlich hoffen wir, dass wir in 2023 viele neue Mitglieder finden, die uns bei der Organisation unserer Aktionen unterstützen“, sagt die Vorsitzende der Jugendgruppe. Jedes Mal, wenn sie bei einer Veranstaltung in die glücklichen Gesichert der Gäste blicke, würde sich der Einsatz auszahlen. Zum Jahresabschluss gibt es am 4. November den festlichen Herbstball in der Turnhalle.

Landjugend Kisdorf feiert 500-jähriges Dorfjubiläum

2023 soll sich bei der Landjugend Kisdorf alles um das 500-jährige Dorfjubiläum drehen. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet im August unter anderem eine Schnitzeljagd durch das Dorf mit anschließender Party. Außerdem gibt es am Wochenende vom 15. bis zum 17. September eine 500-Jahr-Feier, bei der die Landjugend weitere kleinere Aktionen plant. „Wahrscheinlich wird es kleine Verkaufsstände geben und natürlich eine von uns organisierte Disco“, so Gerret Erkelenz. Zusätzlich zu ihren Jubiläumsaktivitäten veranstaltet die Gruppe am 8. April ein öffentliches Osterfeuer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Kisdorfer Vorstand berichtet von ähnlichen Problemen wie die anderen Landjugendvereine. Auch sie hätten während der Corona-Krise Schwierigkeiten damit gehabt, den Zusammenhalt in der Gruppe beizubehalten. „Wir haben uns immer wieder kleine Projekte, wie zum Beispiel die Renovierung unseres Raums vorgenommen, um gemeinsam zusammenzukommen.“ Das hätte den Teamgeist gestärkt.

Landjugend Schmalensee ist nach sechs Jahren Pause wieder aktiv

In Schmalensee ist die Landjugend seit 2016 inaktiv gewesen. Jetzt hat sich der Verein Ende November neu aufgestellt und nimmt die Arbeit auf. Mehr als dreißig Jugendliche und junge Erwachsene sind der Gruppe beigetreten. „Wir sind froh, dass wir jetzt wieder eine Landjugend in Schmalensee haben“, sagt die 1. Vorsitzende Mila Mühlenberg. Durch die Arbeit der Gruppe werde sowohl der Zusammenhalt als auch die sozialen Kontakte der Dorfjugend gestärkt. „Jetzt sind wir dabei, die Veranstaltungen für das kommende Jahr zu planen“, erzählt die 18-Jährige. In der ersten Augustwoche möchten sie eine große Party veranstalten – Motto und Ort der Veranstaltung seien bislang noch in Abstimmung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Keine öffentlichen Veranstaltungen bei der Landjugend Stuvenborn

Bei der Landjugend Stuvenborn wird es in 2023 keine öffentlichen Veranstaltungen geben. „Die letzten drei Jahre waren nicht einfach für uns, deshalb wollen wir erstmal intern zusammenfinden“, berichtet Jonas Kirchner, 1. Vorsitzende. Durch die Absagen der Veranstaltungen sei teilweise die Motivation der Mitglieder gesunken. Deshalb möchte sich das Team zunächst auf sich selbst konzentrieren und gemeinsam einzelne Unternehmungen planen. „Leider haben wir auch keinen eigenen Landjugendraum – das macht es für uns noch schwerer, regelmäßige Treffen zu vereinbaren“, sagt der Vorsitzende. Sollte das erste Halbjahr jedoch gut anlaufen, könne er sich vorstellen, zum Jahresende eine große Party zu schmeißen.