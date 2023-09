﻿Verbindende Kraft der Vielfalt im Kreis Segeberg erleben

Kreis Segeberg. Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft und Glaube sollten eigentlich keine Rolle spielen, wenn Menschen einander begegnen. Leider ist es nicht selten anders. Ein Ziel der „Interkulturellen Woche“, an der sich in der Zeit vom 24. September bis zum 1. Oktober auch der Kreis Segeberg zum inzwischen zwölften Mal beteiligt, ist es daher, „die verbindende Kraft der Vielfalt öffentlich in Erinnerung zu rufen“, wie es Kreis-Mitarbeiterin und Migrationsbeauftragte Wiebke Wilken vom Büro für Chancengleichheit und Vielfalt (BfCV) formuliert.

Die Interkulturelle Woche werde seit 1975 immer Ende September ausgerichtet, berichtet Wilken. Begegnungen und Kontakte insbesondere auf persönlicher Ebene sollten ein größeres gegenseitiges Verständnis ermöglichen und darüber hinaus zum Abbau von Vorurteilen beitragen. Organisatoren und Teilnehmer wollten „für bessere politische und rechtliche Rahmenbedingungen des Zusammenlebens von Deutschen und Zugewanderten eintreten“, so Wilken.

Motto der Interkulturellen Woche im Kreis Segeberg: „Neue Räume“.

Der Kreis Segeberg habe seine Beteiligung an der deutschlandweiten Aktion in diesem Jahr unter das Motto „Neue Räume“ gestellt, erklärt dessen Sprecherin Sabrina Müller. Auf dem Programm stehen unter anderem Familien- und Frauenfeste, Kunstausstellungen, kreative Angebote, Kochkurse, Rundgänge, Rallyes, Musikalisches, Bildungsthemen, eine Männergruppe und eine Lesung.

„Die Interkulturelle Woche wird immer größer“, sagt Sandra Fait-Böhme, Leiterin des neunköpfigen Büro für Chancengleichheit und Vielfalt, und erinnert daran, dass es zu Beginn der Aktion vor mehr als einem Jahrzehnt ausschließlich Veranstaltungen in der Stadt Bad Segeberg gegeben habe.

Das BfCV ist in diesem Jahr erstmals mit einem eigenen Stand beim Fest der „Begegnung der Kulturen“ dabei. Diese Veranstaltung für die ganze Familie sei quasi offizieller Startschuss, kündigt Sabrina Müller an. Sie beginne am Sonntag, 24. September, um 14 Uhr auf der Kirchwiese vor der Marienkirche in Bad Segeberg mit einer interreligiösen Eröffnung und einem Grußwort von Landrat Jan Peter Schröder. Weiter gehe es danach mit Spiel und Spaß für Kinder und Erwachsene.

Erziehungsvorstellungen in der Ukraine, im Nahen Osten und in Nordafrika

Mit „Erziehungsvorstellungen und Bildungsinstitutionen in der Ukraine, im Nahen Osten und Nordafrika (NONA)“ habe das Büro zum ersten Mal auch eine Veranstaltung der Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe (KIT) ins offizielle Programm aufgenommen. Thematisch gehe es darin um unterschiedliche Vorstellungen und das Rollenverständnis von Eltern, Lehrern und Schülern. Die Veranstaltung findet am Montag, 25. September, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr im Henstedt-Ulzburger Rathaus statt.

Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist laut der Kreis-Sprecherin eine Schule. Unter dem Motto „Wir öffnen die Räume unserer Schule!“ findet am Donnerstag, 28. September, ein Projekttag mit anschließender „offener Tür“ in der Schule im Alsterland in Sülfeld (Oldesloer Straße 9) statt.

„Bereits einige Tage vorher sowie an diesem Vormittag entscheiden sich die Fünft- bis Zehntklässler für ein Thema ihrer Wahl.“ Das könnten zum Beispiel Märchen in anderen Kulturen, interkulturelle Spiele oder das Kochen eines Gerichts aus einer anderen Kultur sein. Von 12.50 bis 13.50 Uhr haben dann alle die Möglichkeit, sich die Ergebnisse anzusehen.

Interkulturelles Frauenfest in Bad Segeberg mit Kinderbetreuung

Bei einem interkulturellen Frauenfest am Sonnabend, 30. September, stehen von 15 bis 18 Uhr Musik und mitgebrachte Leckereien aus den Heimaten der Besucherinnen im Mittelpunkt. Gemeinsame Veranstalter sind das Familienzentrum Südstadt sowie das Familienzentrum Spurensucher, wo das Fest auch stattfinden wird (An der Trave 1-3 in Bad Segeberg). „Damit die Frauen auch wirklich Zeit für sich haben, gibt es in diesem Jahr eine Rundum-Kinderbetreuung“, kündigt Sabrina Müller an. Im vergangenen Jahr seien rund 80 Frauen aus Ländern wie Syrien, Afghanistan und Pakistan zu der kostenfreien Veranstaltung gekommen.

Das Team des BfCV freue sich besonders, dass es dieses Mal mehr Angebote für eine bestimmte Zielgruppe gibt: Jugendliche. Ein Beispiel sei der Graffiti-Wettbewerb mit anschließender öffentlicher Präsentation und einer Publikumsabstimmung in Henstedt-Ulzburg. „Unser erklärtes Ziel ist es aber, das Angebot der Interkulturellen Woche im nächsten Jahr noch flächendeckender anbieten zu können“, erklärt Sandra Fait-Böhme. Dabei sehe sie sich und ihr Team bereits auf einem guten Weg.

Das ausführliche Programm ist auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter https://www.segeberg.de/Chancengleichheit-und-Vielfalt/Interkulturelle-Woche/ zu finden. Als gedruckte Version liegt es im Kreishaus, den Außenstellen sowie den Rathäusern aus.

KN