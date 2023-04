Verdächtiger Gegenstand: Kampfmittelräumdienst kommt in Norderstedt zum Einsatz

Norderstedt. In Norderstedt ist am Freitagmittag als Vorsichtsmaßnahme ein weiträumiges Gebiet im Stadtteil Glashütte für die Überprüfung eines verdächtigen Gegenstandes abgesperrt worden. Betroffen ist ein Bereich um Poppenbütteler Straße und Segeberger Chaussee. Aktuell sei der Kampfmitteilräumungsdienst auf dem Weg zum Einsatzort, so erste Polizeiinformationen. Eine Bedrohung oder Gefährdung eines nahe gelegene Discounters würde nicht bestehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuvor hatten Passanten den verdächtigen Gegenstand gemeldet. Die Polizei machte zunächst keine weiteren Angaben dazu, um welche Art von Gegenstand es sich handelt oder wie lange die Sperrung andauern wird.

Mit dpa.