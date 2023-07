Verfolgungsjagd auf der A 7: Schwarzer Mazda entkommt Polizei

Kaltenkirchen. Verfolgungsjagd auf der A 7: Ein schwarzer Mazda mit polnischem Kennzeichen geriet Sonntagnacht, 3. Juli, in eine Polizeikontrolle und versuchte, den Beamten zu entkommen. Er sei über die A 7 geflohen und als Geisterfahrer auf der falschen Seite der Fahrbahn gefahren, so die Polizei. Dabei habe er einen Unfall verursacht und der Polizei trotzdem entkommen können.

Eine Streife der Polizei Kaltenkirchen wollte um 23.44 Uhr das Auto in der Grashofstraße kontrollieren. Der Fahrer oder die Fahrerin hielt zunächst, fuhr dann jedoch schnell weiter, kurz bevor die Beamten ihren Wagen zur Kontrolle des Mazdas verlassen wollten. Dabei habe der Mazda stark beschleunigt und floh über die Süderstraße in den Flottkamp in Richtung Alvesloher Straße.

Geisterfahrt auf der A 7

Beim Abbiegen vom Funkenberg in die Kieler Straße soll der Mazda drei Autos im Gegenverkehr gefährdet haben und mit deutlich über 100 Stundenkilometern in Richtung A 7 gefahren sein.

An der Autobahnauffahrt angekommen, soll der Wagen in Richtung Flensburg aufgefahren sein, dann jedoch gewendet haben und als Geisterfahrer in Richtung Hamburg weitergefahren sein, so die Polizei. Dabei zwang er mehrere Autos zu Ausweichmanövern. Die Streife brach daraufhin die Verfolgung aufgrund der hohen Gefahr ab.

Unfall mit Lkw – Fahndung ergebnislos

Der Mazda fuhr auf Höhe Henstedt-Ulzburg wieder ab, um kurz darauf wieder auf die A 7 als Geisterfahrer in Richtung Flensburg zu fahren. Auf der dieser Strecke soll es auch zu einem Unfall mit einem Lkw gekommen sein, bei dem der Mazda einen Außenspiegel verlor.

Die Fahndung entlang der A 7 verlief während der Nacht ergebnislos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet unter Tel. 04191/30880 um Hinweise aus der Bevölkerung.

